Нигерия или все же Норвегия: фейл работников Twitter поднял шум в сети

Сотрудники Twitter обозначили официальную страницу МИД Норвегии как правительственную организацию Нигерии. В ведомстве уже попросили исправить этот казус.

На это также отреагировал постпред Украины в ООН Сергей Кислица. Он пошутил над Илоном Маской по поводу профессиональности его персонала.

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Страницу МИД Норвегии обозначили как правительственную организацию Нигерии

В Министерстве иностранных дел Норвегии обратились к техподдержке соцсети Twitter. Их официальную страницу обозначили как аккаунт правительственной организации Нигерии.

Уважаемая служба поддержки Twitter, несмотря на наши прекрасные двусторонние отношения и близкое алфавитное соседство с Нигерией, мы были бы очень благодарны, если бы вы обозначили нас как правительственную организацию Норвегии,

– говорится в сообщении.

В МИД также попросили сделать то же со страницами министра иностранных дел Анникена Гуйтфельдта и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере.



Страницу МИД Норвегии обозначили как правительственную организацию Нигерии / Фото МИД Норвегии

По словам Кислицы, если МИД Норвегии является правительственной организацией Нигерии, возможно, для владельца соцсети Илона Маска пора снова нанять квалифицированный персонал.

"Нужно проверить с миссией Норвегии в ООН, стабильны ли линии связи с Абуджей после того, как прошли все 18 дней членства Норвегии в Совете Безопасности, или это Нигерия в Совбезе ООН", – добавил постпред.