На це також відреагував постпред України в ООН Сергій Кислиця. Він пожартував з Ілона Маска щодо професійності його персоналу.

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Сторінку МЗС Норвегії позначили як урядову організацію Нігерії

У Міністерстві закордонних справ Норвегії звернулися до техпідтримки соцмережі Twitter. Адже їхню офіційну сторінку позначили як акаунт урядової організації Нігерії.

Шановна служба підтримки Twitter, попри наші чудові двосторонні відносини та близьке алфавітне сусідство з Нігерією, ми були б дуже вдячні, якби ви позначили нас як урядову організацію Норвегії,

– мовиться у дописі.

У МЗС також попросили зробити те саме зі сторінками міністра закордонних справ Аннікена Гуйтфельдта і прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре.



Сторінку МЗС Норвегії позначили як урядову організацію Нігерії / Фото МЗС Норвегії

За словами Кислиці, якщо МЗС Норвегії є урядовою організацією Нігерії, можливо, для власника соцмережі Ілона Маска настав час знову найняти кваліфікований персонал.

"Потрібно перевірити з місією Норвегії в ООН, чи стабільні лінії зв'язку з Абуджею після того, як минули всі 18 днів членства Норвегії в Раді Безпеки, чи це Нігерія в Радбезі ООН", – додав постпред.

Зверніть увагу! Після купівлі Twitter Маск звільнив силу-силенну працівників. Замість них він привів у компанію доволі багато нових людей, серед яких є працівники інших компаній мільярдера і навіть його родичі.