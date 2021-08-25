На курорте в Албании нашли мертвого украинца
25 августа 2021 , 09:37Читати новину українською
Источник:Euronews Albania
На курорте Голем в Албании нашли погибшего мужчину. Его тело лежало на пляже. Оказалось, что это 66-летний украинец.
Тело нашли на побережье около 11:30. Предполагают, что он мог утонуть во время купания в море.
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Обстоятельства выяснит полиция.
Трагические инциденты с украинскими отдыхающими
- В польском озере 20 июня утонул 23-летний украинский заробитчанин. Сначала медикам удалось запустить сердце парня, но впоследствии он умер.
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