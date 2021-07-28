Хочешь жить – плати: в России на частном пляже ввели платную услугу "спасения утопающего"

На частном пляже российского курорта в Сочи решили заработать даже на услугах спасателей. Тонуть там довольно не выгодно, ведь за это придется заплатить 800 рублей, то есть почти 300 гривен. Если денег нет, спасайся самостоятельно.

Видеодоказательство прейскуранта опубликовал один из туристов курорта. Платные услуги спасателей предлагают на закрытом пляже, который расположен возле четырехзвездочного отеля.

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Интересно, что посещение VIP-территории повышенной комфортности стоит от 3500 до 7000 рублей, или 1273 -2547 гривен в день, в зависимости от размещения на пляже.

Как это объяснили арендаторы пляжа

Представители серф-станции сообщили изданию "Подъем", что "это обычная практика", но позже назвали прейскурант ошибкой.

Серф-станция не имеет отношения к спасению людей, которые тонут. За спасение отвечают спасатели пляжа. Услуги "спасение на воде" у серф-станции нет,

– заявили в организации.

Согласно закону России, услуга спасения является бесплатной.

В администрации Сочи сообщили РИА Новости, что проверили прейскурант пляжа, расположенного на территории отеля. Информационную табличку с прайсом на дополнительные услуги оперативно отредактировали.

Сотрудник службы маркетинга серф-станции, ответственный за изготовление рекламной продукции, уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена,

– сказали в мэрии.

В мэрии добавили, что провели разъяснительную беседу с арендатором пляжа о том, что ограничение свободного прохода к морю недопустимо.

В Сочи за спасение людей на воде берут 800 рублей: смотрите видео