Курс доллара в мае: прогнозы экономистов

От начала карантина курс валюты в стране постоянно меняется. По словам экспертов, это – следствие глобального финансового кризиса и панического спроса на валюту в марте со стороны украинского бизнеса и населения.

Стоит ли ждать доллара по 29 гривен и не пора ли именно сейчас покупать валюту – выясняли журналисты 24 канала.

К теме В НБУ объяснили, почему падает курс доллара

С карантином украинцы стали чаще продавать доллар, чем покупать его. Ведь доходы населения сокращаются, а курс – все больше отпугивает. За почти 8 недель карантина он колебался от 24,93 до 28,11 гривны.

То, что происходило в марте, как пояснил экономист Сергей Фурса – это реакция украинского бизнеса, преимущественно негативные ожидания.

Когда всем стало понятно, что у нас мировой финансовый кризис – а в Украине были проблемы с сотрудничеством с МВФ, было не определено, будет ли это сотрудничество – бизнес "психанул", условно говоря. И начал скупать доллар,

– пояснил он.

В начале апреля Нацбанку удалось стабилизировать гривну. Тогда регулятор, чтобы уберечь украинскую валюту от резкого обесценивания, продал более 2 миллиардов долларов из резерва. Впрочем гривна так и не вернулась к докарантинным отметкам.

Справка. По данным НБУ, в понедельник, 4 мая, стоимость одного доллара составляет 26 гривен 95 копеек. То есть на начало недели его стоимость уменьшилась на 2 копейки.

"Это удалось погасить благодаря действиям Нацбанка, который продавал доллары из резерва и сглаживал эту "недопанику". И плюс прогресс был в переговорах с МВФ, что еще немного к тому траншу. В результате ситуация успокоилась", – отметил Фурса.

Что известно о новом транше МВФ для Украины?В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации. Сейчас Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы до 8 миллиардов долларов. Однако МВФ ставил условия: закон о банках и закон о рынке земли.



Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли. Однако, процесс выполнения требований МВФ еще не завершен. Окончательного решения Совета директоров Фонда до сих пор нет.

Из-за карантина в стране уменьшился импорт товаров, соответственно и спрос на доллар упал. Из-за этого в конце апреля гривна несколько укрепилась.

"Общий спрос давления на валютный рынок уменьшился прежде всего благодаря импортерам. Сегодня мы имеем такой плавающий курс на уровне 27 гривен за доллар, хотя в бюджете заложено – 29,05", – прокомментировал экономист Олег Пендзин.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

Изменится ситуация на валютном рынке лишь после выхода страны из карантина. Ведь начнет на полную работать бизнес, благодаря чему снова вырастет спрос на доллар. Кроме того, на курс валют может повлиять мировой кризис, в частности снижение цен на энергоресурсы и нефть.

Однако, по словам экспертов, не стоит ждать доллара по 30 гривен, скорее всего он достигнет отметки 28. Пендзин заверил, что после карантина резко возрастет спрос на доллар у импортеров, которые начнут сюда вести импорт, чтобы нагрузить те магазины, которые начнут работать.

И тогда будет давление на валютный рынок. И тогда мы, наверное, будем иметь ослабление гривны. Наибольшее давление мы увидим на конец мая – начало июня,

– убежден он.

А пока валютный рынок в мае будет без значительных изменений. Курс доллара будет колебаться в районе 27 гривен.