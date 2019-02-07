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      Курс на НАТО и ЕС не ускорит интеграцию, – дипломат

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      Верховная Рада закрепила курс на НАТО и ЕС
      Верховная Рада закрепила курс на НАТО и ЕС / Фото из открытых источников

      Принятие решения по закреплению курса Украины на НАТО и ЕС – дополнительный элемент предвыборной кампании Порошенко. Нужны серьезные изменения в государстве, чтобы на Западе поняли, что Украина является не обратной демократией.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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      НАТО и ЕС не готовы нас принимать в таком состоянии, в каком сейчас Украина. Этих изменений в Конституцию от нас никто не требует. Этот вопрос возник, поскольку нет других вещей, которые Порошенко может предоставить украинскому обществу, чтобы показать, что он является защитником государственных интересов,
      – отметил Александр Хара.

      Читайте также: Кандидаты в президенты о НАТО и ЕС: кто из политиков манипулирует украинцами

      По словам эксперта, гораздо важнее, чтобы украинское общество не уменьшило поддержку вступления Украины в НАТО и понимало, что надо давить на власть, чтобы проводились не только реформы, но и выполнялась летняя целевая программа сотрудничества с НАТО. В частности, в программе сотрудничества с НАТО есть пункт об Антикоррупционном суде, формирование которого постоянно переносится. И не дает возможности не только приблизиться к НАТО, но и начать серьезно бороться с коррупцией. При этом Александр Хара отмечает: в итоге будет политическое решение относительно членства Украины в НАТО и ЕС.

      • 50% украинцев поддерживает вступление Украины в Евросоюз и только 9% хотели бы интегрироваться в Таможенный союз.
      • 46% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО, 32% – против, если бы в Украине проводили такой референдум.

      Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-23 января 2019 года. Всего было опрошено 6000 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.

      В ходе заседания председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк отметил: "Жаль, что украинская олигархическая власть сегодня дошла до того, что использует Основной Закон страны как инструмент своих мелких предвыборных манипуляций. Кстати, так никто почти никогда и не делал".

      Как вносят изменения в Конституцию Украины?• Предложения по изменениям в Конституцию Украины может подать в Верховную Раду только президент или 150 нардепов (не менее трети парламентариев). Петр Порошенко внес законопроект об изменениях в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО 3 сентября 2018 года.

      • Далее Рада должна внести этот документ в повестку дня и направить его в Конституционный Суд Украины. Для этого необходимо 226 голосов. Парламентарии дали старт изменениям в Конституцию 20 сентября. "За" – 321 голос.

      • После положительного решения Конституционного суд 22 ноября Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении (311 "за" из 300 необходимых).

      • 7 февраля парламент окончательно закрепил в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого также требовалась конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 334 депутата.

      С 1996 года, когда была принята Конституция Украины, она была изменена 8 раз. Несколько раз даже была изменена форма управления государством. Начинали с президентско-парламентской. В 2004 году утвердили парламентско-президентское государство. А Янукович превратил ее обратно в президентско-парламентскую. Однако, после победы Революции достоинства его нововведения признали неконституционными.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Петр Порошенко Новости Украины НАТО Евросоюз Верховная Рада Конституция
      Источник: 24 канал
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