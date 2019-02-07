Курс на НАТО і ЄС не пришвидшить інтеграцію, – дипломат

Ухвалення рішення щодо закріплення курсу України на НАТО і ЄС – додатковий елемент передвиборної кампанії Порошенка. Потрібні серйозні зміни в державі, щоб на Заході зрозуміли, що Україна є не зворотною демократією.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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НАТО і ЄС не готові нас приймати в такому стані, який зараз є в Україні. Цих змін до Конституції від нас ніхто не вимагає. Це питання виникло, оскільки немає інших речей, які Порошенко може надати українському суспільству, щоб показати, що він є захисником державних інтересів,

– зауважив Олександр Хара.

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За словами експерта, набагато важливіше, щоб українське суспільство не зменшило підтримку вступу України до НАТО і розуміло, що треба тиснути на владу, щоб проводилися не лише реформи, а й виконувалася річна цільова програма співпраці з НАТО. Зокрема, і програмі співпраці з НАТО є пункт про Антикорупційний суд, формування якого постійно переноситься. І це не дає можливості не лише наблизитися до НАТО, але й почати серйозно боротися з корупцією. При цьому Олександр Хара зазначає: у підсумку буде політичне рішення відносно членства України в НАТО і ЄС.

50% українців підтримує вступ України до Євросоюзу і лише 9% хотіли б інтегруватися у Митний союз.

українців підтримує і лише 9% хотіли б інтегруватися у Митний союз. 46% українців проголосували б за вступ до НАТО , 32% – проти, якби в Україні проводили такий референдум.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року. Всього було опитано 6000 жителів України віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.

Під час засідання голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк зазначив: "Шкода, що українська олігархічна влада сьогодні дійшла до того, сто використовує Основний Закон країни як інструмент своїх дрібних передвиборних маніпуляцій. До речі, так ніхто майже ніколи і не робив".

Як вносять зміни до Конституції України? • Пропозиції щодо змін до Конституції України може подати до Верховної Ради лише президент або 150 нардепів (не менш ніж третина парламентарів). Петро Порошенко вніс законопроект про зміни до Конституції щодо курсу в ЄС та НАТО 3 вересня 2018 року.



• Далі Рада повинна внести цей документ в порядок денний і скерувати його до Конституційного Суду України. Для цього необхідно 226 голосів. Парламентарі дали старт змінам до Конституції 20 вересня. "За" – 321 голос.



• Після позитивного рішення Конституційного суду 22 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект у першому читанні (311 "за" із 300 необхідних).



• 7 лютого парламент остаточно закріпив у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Для цього також була потрібна конституційна більшість голосів, "за" проголосували 334 депутати.



З 1996 року, коли була ухвалена Конституція України, вона була змінена 8 разів. Кілька разів навіть було змінено форму управління державою. Починали з президентсько-парламентської. У 2004 році затвердили парламентсько-президентську державу. А Янукович перетворив її знову на президентсько-парламентську. Однак, після перемоги Революції гідності його нововведення визнали неконституційними.