Россия начала готовить курсантов к обороне нефтебаз от БпЛА, –"Атеш"
- Россия планирует привлекать курсантов для обороны нефтебаз от дронов.
- В Пензенском артиллерийском институте создаются мобильные группы для охраны топливных объектов на территории России.
Агенты "Атеш" провели успешную разведывательную операцию в Пензенском артиллерийском институте. Там оккупанты решили привлекать курсантов к обороне нефтебаз от дронов.
Также планируется создание мобильных групп для охраны топливных объектов на территории России. Об этом сообщили в "Атеш".
Смотрите также Сорвали поставки для врага: "Атэш" уничтожил военный грузовик в оккупированном Луганске
Как Россия привлекает курсантов сбивать БпЛА?
Партизаны-курсанты рассказали, что Россия начала привлекать их к мобильным группам для будущей обороны нефтяных предприятий и для сбивания воздушных целей.
В "Атеш" отметили, что силы ПВО оккупантов уже не могут противодействовать постоянным атакам и таким образом враг "латает дыры" в обороне с помощью курсантов и теми, кто еще не попал на фронт.
Также партизаны сообщили о запуске "Курсантского корпуса Атеш" для работы с курсантами различных военных учебных заведений России.
Они уже начали выходить на связь и предоставлять информацию о привлечении студентов для противодействия воздушным атакам на территории России.
Удар по путинской системе изнутри является одним из самых эффективных способов приблизить мир и сохранить тысячи жизней,
– заявили в "Атеш".
Вниманию! Руководитель Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что в России жалуются на дефицит боеприпасов к некоторым системам ПВО. В частности там недовольны из-за недостатка БК к "Панцирь-С1". К тому же в России также говорят о проблемах с количеством ракет к системам С-300 и С-400, хотя в начале полномасштабной войны их было достаточно.
Что еще известно об успешных операциях партизан?
Агенты "Атеш" сообщили, что российская армия в Херсонской области сталкивается с проблемами из-за уничтожения украинскими дронами их скоростных катеров в дельте Днепра.
Отсутствие плавсредств затрудняет переброску личного состава и боеприпасов, что создает риск для оккупантов и затрудняет ротацию и снабжение.
Также у российских военных на оккупированной части Херсонщины возник дефицит горючего из-за ударов по топливной инфраструктуре в Крыму.
Партизаны отметили, что после удара по нефтебазе в Феодосии поставки усложнились, что повлияло на мобильность войск, а командование приказало экономить ресурсы.