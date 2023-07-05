Гибель курсантов в Харьковской области: суд отказал в содержании подозреваемого под стражей
Источник:Укринформ
Суд отказал в ходатайстве прокуратуры об изменении меры пресечения подозреваемому по делу о гибели курсантов в Харьковской области. Он останется под домашним арестом.
Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам, апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции.
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Новые детали по делу о гибели курсантов в Харьковской области
Как рассказал Чубенко, подозреваемому оставили круглосуточный домашний арест с применением электронного контроля. Срок действия меры пресечения – до 12 августа.
Напомним, что 12 июня начальнику кафедры, на которой обучались курсанты, объявили подозрение. Позже его уволили. Следователи говорят, что подозреваемый дал указание курсантам разобрать боеприпас 152 калибра, чтобы сделать из него макет.
Что этому предшествовало
- 31 мая в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС взорвалось неустановленное взрывное устройство. Трагедия произошла в Национальном университете гражданской защиты Украины.
- В результате взрыва от полученных травм погибли два курсанта – 21 и 22 лет. Еще один 20-летний курсант получил незначительные ранения.
- Поэтому 4 должностных лица Национального университета гражданской защиты отстранили на время расследования.
- Заместитель начальника Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что причина взрыва – артснаряд для самоходной артиллерийской установки "Пион".
- 3 июня простились с двумя курсантами Романом Слипцем и Евгением Кочетовым в Харькове. Родителей обоих ребят на похоронах не было, ведь они находятся на временно оккупированных территориях.
- Позже стало известно, что прокуратура сообщила начальнику кафедры о подозрении по факту убийства двух человек, совершенного по неосторожности. Ему грозит 5 – 8 лет лишения свободы.