Более ста человек за раз: боец ВСУ с Курщины рассказал, кого удается брать в плен

Главнокомандующий ВСУ Сырский доложил Президенту Украины Зеленскому о новых деталях операции в Курской области. Он рассказал, что на утро 19 августа есть очередное пополнение обменного фонда для Украины. Сегодня одного из российских военных украинские бойцы сняли с крыши дома, его взяли в плен.

Об этом в эфире 24 Канала, находясь в Курской области, рассказал командир взвода "Нахтигаль" Василий Галамай, добавив, что лично его подразделение не брало пленных из-за соответствующей специфики своей деятельности, однако он видел, как его собратья из смежных подразделений, в частности штурмовых бригад, пополняют обменный фонд.

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Массовая сдача в плен российских бойцов в Курской области

По словам Галамая, самое масштабное, что видел на второй неделе операции в Курской области по пополнению обменного фонда – это когда украинским Силам обороны удалось взять в плен сразу 102 российских военных.

Это и срочники, и фсбшники, и "кадыровцы". В точке, где мы сейчас, сегодня ребята сняли просто с крыши дома одного российского военного, который там находился. Его войска отступили 3 дня назад, а он там прятался,

– рассказал Галамай.

Командир взвода "Нахтигаль" отметил, что сейчас очень важно пополнять обменный фонд, ведь Украина не должна забывать об украинских военнопленных, в частности "азовцев" и бойцов других подразделений, которые находятся в казематах врага. Чем больше Силам обороны Украины удастся пополнить обменный фонд, тем больше украинских защитников вернется домой.

Впервые за период полномасштабной войны российская сторона изъявила желание провести переговоры с Украиной по обмену военнопленных из Курской области. Омбудсмен России Татьяна Москалькова инициировала разговор с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.