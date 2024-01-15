Яркие вспышки и громкие взрывы: в Курске было громко, власти травят басни о ПВО

Около полуночи 15 января стало известно, что в Курске очень неспокойно. Жители жаловались на громкие взрывы, а также рассказывали о ярких вспышках в небе.

Об этом начали активно писать местные паблики. Позже представители власти рассказывали о том, что якобы работает ПВО, пишет 24 Канал.

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В Курске было очень громко

Итак, в сети начали появляться сообщения о том, что в Курске и области очень громко. Практически сразу же распространялись предположения, что это могло работать так называемое ПВО. Их пытался подтвердить губернатор Роман Старовойт, призывая жителей сохранять спокойствие.

Позже местные жители рассказали, что слышали над Курском 3 – 4 взрыва. После этого они видели яркую вспышку в городе. Доподлинно было непонятно, что же там происходит у русских.

В Курске раздались громкие взрывы: смотрите видео

Они также выкладывали в сеть видео. На одном из роликов, записанных камерой наблюдения, можно услышать два взрыва подряд. Они сопровождаются тем, что на автомобилях активизировалась сигнализация, которая начала завивать.

Губернатор Курской области Роман Старовойт позже попытался успокоить местных жителей. Говорит, что в небе над Курском и Курской областью работала ПВО. Более того, уверял, что над Фатежским районом якобы сбили 3 украинских ракеты.

Губернатор Белгорода призвал не бояться обстрелов

11 января россияне отмечали день Белгородской области. Интересно, что губернатор региона Гладков заявлял, что торжества изначально планировали отменить. Впрочем, потом передумали. Мол, "гражданские россияне – не крысы".

Во время своего выступления он упомянул о предновогодних ударах ВСУ по военным объектам в Белгороде и других неизвестных обстрелах по городу. По его словам, все это – не повод для отмены празднования.

Говорит, что враг этого и добивается. Следовательно, отметил, что у него ничего не получится, ведь "россияне – не крысы". Поэтому в укрытиях прятаться они не должны.

Мы никогда не будем сидеть в подвалах. Мы будем стоять каждый на своем рабочем месте,

– заявил Гладков.

Собственно, днем 30 декабря в Белгороде и области раздались десятки взрывов. Сетью стали распространять видео и фото черных столбов дыма и местных, которые от испуга визжат.

Позже стало известно, что прилеты по городу – работа Сил обороны и безопасности Украины. Наши защитники ударили по военным объектам врага в Белгороде.

Оккупанты сообщали, что в результате взрывов погибли почти три десятка гражданских. В Силах обороны подчеркнули, что жертвы среди мирного населения – следствие непутевой работы российской ПВО, которой враг так активно кичится.