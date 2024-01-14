Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. По ее словам, из-за этого в России нередко случались пожары, в которых были погибшие.

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Пожаров будет еще много

Ольга Курносова отметила, что часто в России экономили на пожарной системе. Когда объект принимают в эксплуатацию, там должны проверять, работают ли пожарные системы. Но многим хотелось на этом сэкономить, дать взятку пожарному, чтобы не устанавливать эти системы.

По словам оппозиционерки, часто пожарными работают не россияне, а мигранты. Ведь российские пожарные живут в ужасающих условиях и получают не столь большую зарплату.

Я думаю, что таких случаев будет происходить все больше. Я напомню, мигранты живут в ужасающих условиях, по 10 человек в комнате получают не так много. Поэтому если кого доведут, то еще что-то подожгут,

– сказала она.

Падение ракет в России

Когда оккупанты запускают ракеты на территорию Украины, часто случается, что они падают на территорию самой страны-агрессора. В частности, возле Краснодара в ночь на 13 января в поле упала ракета. По предварительным данным, говорится о российской ракете Х-101.

Российская оппозиционерка отметила, что в России заявили о "несанкционированном запуске". В этот раз обошлось без жертв.

Они забывают сказать, что это упавшая на российской территории ракета. Только случайно она никого не убила. В следующий раз обязательно убьет,

– добавила Курносова.

Возле Краснодара упала ракета: что известно