Местные жители утверждают, что ночью 13 января в поле у Краснодара упала ракета – соответствующая воронка образовалась между станицами Павловская и Атаманская.
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В Краснодарском крае упала российская ракета
Воронку на видео снял один из местных жителей. В воронке до сих пор лежит сам снаряд – его тип еще предстоит установить. Однако, по предварительным данным, это ракета Х-101.
У Краснодара упала ракета: видео 18+, ненормативная лексика
По данным местных СМИ, место падения перекрыто, как и часть трассы. На место отправились саперы. Официальных сообщений о случившемся от российских властей не было – там лишь заявили о падении "неустановленного объекта" и перекрытии части дороги.
Утром Россия выпустила по Украине 40 воздушных целей. Известно, что силам ПВО удалось сбить 8 ракет. В Воздушных силах добавили, что более 20 ракет, не вошедших в статистику сбитых, "не достигли своей цели".
Ракеты падают россиянам на головы
Это далеко не первый случай, когда ракета, выпущенная россиянами по Украине, падает на территории самой России. В частности:
- 9 января в селе Большой Морец, расположенном в Волгоградской области России, нашли ракету Х-101. Предварительно она летела на территорию Украины, однако не достигла своей цели.
- 2 января российская ракета также упала в Воронежской области. Она разбила половину села Петропавловка.
- Также в сентябре российские ракеты находили в Саратовской области. Кроме того, из-за падения ракеты в Ставропольском крае ранения получили 5 человек.
- Это лишь недавние инциденты за последние несколько месяцев. Оккупанты пытаются скрыть происходящее.