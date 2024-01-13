Местные жители утверждают, что ночью 13 января в поле у Краснодара упала ракета – соответствующая воронка образовалась между станицами Павловская и Атаманская.

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В Краснодарском крае упала российская ракета

Воронку на видео снял один из местных жителей. В воронке до сих пор лежит сам снаряд – его тип еще предстоит установить. Однако, по предварительным данным, это ракета Х-101.

У Краснодара упала ракета: видео 18+, ненормативная лексика

По данным местных СМИ, место падения перекрыто, как и часть трассы. На место отправились саперы. Официальных сообщений о случившемся от российских властей не было – там лишь заявили о падении "неустановленного объекта" и перекрытии части дороги.

Утром Россия выпустила по Украине 40 воздушных целей. Известно, что силам ПВО удалось сбить 8 ракет. В Воздушных силах добавили, что более 20 ракет, не вошедших в статистику сбитых, "не достигли своей цели".

Ракеты падают россиянам на головы

Это далеко не первый случай, когда ракета, выпущенная россиянами по Украине, падает на территории самой России. В частности: