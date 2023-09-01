Российские СМИ пишут, что в поле в Саратовской области России была найдена ракета Х-101. Она "отвалилась от ракетоносителя". 24 Канал.

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Ракету нашли в 300 км от линии фронта

Напомним, что во время последних двух обстрелов Ту-95 производят запуски ракет осуществляющих не только над акваторией Каспийского моря, а также над сушей, в том числе неподалеку от аэродрома базирования "Энгельс".

Что известно о ракетах Х-101 Это стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Двигатель расположен внутри ракеты. Ракета выполнена на новой технологической основе, имеет согласно заявлениям российских чиновников исключительно российское комплектование.



Использует комбинированную систему наведения: инерционная система с оптико-электронной коррекцией; на конечном участке используется головка самонаведения. Может получать комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели. В отличие от ракет предыдущего поколения есть принципиальная возможность изменения цели, когда ракета уже улетает.

Также напомним, что пуски крылатых ракет типа Х-101/555/55 выполняются над акваторией Каспийского моря из-за таких "неисправностей". Часть ракет бракована, и падает в море, без срабатывания двигателя.

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