Російські ЗМІ пишуть, що у полі в Саратовській області Росії знайшли ракету Х-101. Вона "відвалилась від ракетоносія", передає 24 Канал.
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Ракету знайшли за 300 км від лінії фронту
Нагадаємо, що під час останніх двох обстрілів Ту-95 роблять запуски ракет здійснюють не тільки над акваторією Каспійського моря, а також над сушею, зокрема неподалік від аеродрому базування "Енгельс".
Що відомо про ракети Х-101Це стратегічна крилата ракета класу "повітря – земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Двигун розташований усередині ракети. Ракета виконана на новій технологічній основі, має, згідно із заявами російських чиновників, виключно російське комплектування.
Використовує комбіновану систему наведення: інерційна система з оптико-електронною корекцією; на кінцевій ділянці використовується головка самонаведення. Може отримувати комплексну інформацію і за маршрутом, і за координатами цілі. На відміну від ракет попереднього покоління є принципова можливість зміни цілі, коли ракета вже летить.
Також нагадаємо, що пуски крилатих ракет типу Х-101/555/55 виконуються над акваторією Каспійського моря через такі "несправності". Частина ракет є бракованою, та падає у море, без спрацювання двигуна.
Новини Росії: основне
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