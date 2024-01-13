Місцеві жителі стверджують, що вночі 13 січня в поле біля Краснодара впала ракета — відповідна вирва утворилася між станицями Павловська та Отаманська.
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У Краснодарському краї впала російська ракета
Воронку на відео зняв один із місцевих жителів. У вирві досі лежить сам снаряд – його тип ще належить встановити. Однак, за попередніми даними, це ракета Х-101.
Біля Краснодара впала ракета: відео 18+, ненормативна лексика
За даними місцевих ЗМІ, місце падіння перекрито, як і частина траси. На місце поїхали сапери. Офіційних повідомлень про те, що сталося, від російської влади не було – там лиш заявили про падіння "невстановленого об'єкта" і перекриття частини дороги.
Зазначимо, що зранку Росія випустила по Україні 40 повітряних цілей. Відомо, що силам ППО вдалося збити 8 ракет. У Повітряних силах додали, що понад 20 ракет, які не увійшли в статистику збитих, "не досягли своєї цілі".
Ракети падають росіянам на голови
Це далеко не перший випадок, коли ракета, яка була випущена росіянами по Україні, падає на території самої Росії. Зокрема:
- 9 січня селі Великий Морець, що у Волгоградській області Росії, знайшли ракету Х-101. Попередньо, вона летіла на територію України, однак не досягла своєї цілі.
- 2 січня російська ракета також впала у Воронезькій області. Вона розгатила половину села Петропавлівка.
- Також у вересні російські ракети знаходили у Саратовській області. Крім цього, через падіння ракети у Ставропольському краї поранень зазнали 5 людей.
- Зазначимо, що це лише нещодавні інциденти за останні кілька місяців. Окупанти намагаються приховати те, що відбувається.