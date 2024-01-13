Місцеві жителі стверджують, що вночі 13 січня в поле біля Краснодара впала ракета — відповідна вирва утворилася між станицями Павловська та Отаманська.

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У Краснодарському краї впала російська ракета

Воронку на відео зняв один із місцевих жителів. У вирві досі лежить сам снаряд – його тип ще належить встановити. Однак, за попередніми даними, це ракета Х-101.

Біля Краснодара впала ракета: відео 18+, ненормативна лексика

За даними місцевих ЗМІ, місце падіння перекрито, як і частина траси. На місце поїхали сапери. Офіційних повідомлень про те, що сталося, від російської влади не було – там лиш заявили про падіння "невстановленого об'єкта" і перекриття частини дороги.

Зазначимо, що зранку Росія випустила по Україні 40 повітряних цілей. Відомо, що силам ППО вдалося збити 8 ракет. У Повітряних силах додали, що понад 20 ракет, які не увійшли в статистику збитих, "не досягли своєї цілі".

Ракети падають росіянам на голови

Це далеко не перший випадок, коли ракета, яка була випущена росіянами по Україні, падає на території самої Росії. Зокрема: