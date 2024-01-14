Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка Ольга Курносова. За її словами, через це у Росії нерідко траплялися пожежі, у яких були загиблі.

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Пожеж буде ще багато

Ольга Курносова зазначила, що дуже часто у Росії економили на пожежній системі. Коли об'єкт приймають в експлуатацію, там повинні перевіряти, чи працюють пожежні системи. Але багатьом хотілося на цьому зекономити, дати хабар пожежнику, щоб не встановлювати ці системи.

За словами опозиціонерки, часто пожежниками працюють не росіяни, а мігранти. Адже російські пожежники живуть у жахливих умовах та отримують не настільки велику зарплату.

Я думаю, що таких випадків буде відбуватись все більше. Я нагадаю, мігранти живуть у жахливих умовах, по 10 осіб у кімнаті, отримують не так багато. Тому якщо когось доведуть, то ще щось підпалять,

– сказала вона.

Падіння ракет у Росії

Коли окупанти запускають ракети на територію України, часто трапляється, що вони падають на територію самої країни-агресорки. Зокрема, біля Краснодара вночі 13 січня у поле впала ракета. За попередніми даними, мовиться про російську ракету Х-101.

Російська опозиціонерка зауважила, що у Росії заявили про "несанкціонований запуск". На цей раз обійшлося без жертв.

Вони забувають сказати, що це ракета, яка впала на російській території. Тільки випадково нікого не вбила. Наступного разу обов'язково вб'є,

– додала Курносова.

Біля Краснодара впала ракета: що відомо