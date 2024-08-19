"Одна бабуля сдала 20 россиян": как оккупанты феерично попадают в плен на Курщине
Операция в Курской области стала самой результативной с точки зрения количества российских пленных, что отметил и президент Украины. Некоторые сдаются в плен сами, а некоторых сдали сами же местные.
Ведущая 24 Канала Андриана Кучер пообщалась с украинскими военными в Судже, которые рассказали интересные истории о том, как россияне попадают в плен. Их количество, к слову, уже измеряется тысячами.
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Пленных на Курщине уже тысячи
Бойцы ВСУ, которые сейчас находятся в Судже, рассказали, что в начале операции в Курской области были только срочники, которые не были готовы вступать в бой. Уже потом туда отправили регулярную армию.
Пленных очень много, они сами сдавались в плен. Сейчас уже говорится о тысячах. Наши разведчики на днях взяли 12 человек в плен, ранее – еще больше. Здесь на ВОПе (взводный опорный пункт – 24 Канал) сдалось более 40 человек: срочники, офицеры, старшины и солдаты. Они здесь имели блиндажи,
– рассказал один из военных.
Также среди пленных есть много мобилизованных. Некоторых без подготовки бросили в бои на Курщине.
"Одна бабуля сдала 20 россиян. Она подошла к нашим ребятам и сказала: "Там есть 20 мальчиков, которые хотят сдаться в плен, но они с оружием". Предупредила, сказала где... Русские бегают, прячутся по полям, по посадкам, такие запуганные", – поделился историей фельдшер.
Однако важно понимать, что для украинских защитников операция в Курской области не является легкой. Если сначала сопротивление россиян не было значительным, то сейчас оно все же усилилось. Например, российская авиация работает с первого дня. Они сбрасывают десятки КАБов фактически ежедневно.
Последние новости о боях на Курщине
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные контролируют более 92 населенных пункта и 1250 квадратных километров территории врага. Глава государства также отметил, что эта операция стала "самой большой инвестицией" в процесс освобождения украинцев из российского плена.
- Жители Суджи тем временем жалуются, что власть бросила их на произвол судьбы. В частности, сначала им обещали обеспечить эвакуационные автобусы, однако их так и не было.