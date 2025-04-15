В Курске неизвестные дроны попали в российский склад боеприпасов, – ЦПД
- В Курской области в результате атаки неизвестных дронов мог сгореть российский склад боеприпасов.
- Оккупанты заявили о сбивании 109 беспилотников в регионе и попадании в многоэтажку.
Ночью вторника, 15 апреля, неизвестные беспилотники атаковали Россию. В частности, в Курской области горел склад боеприпасов.
Об этом утром 15 апреля сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает 24 Канал. В регионе работала ПВО.
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Что известно о ночной атаке
Напомним, ночью местные жители жаловались на многочисленные взрывы, они видели серию ярких вспышек в небе.
Минобороны страны-агрессора уже отчиталось о сбивании 115 воздушных целей, из которых аж 109 БПЛА якобы уничтожили над территорией Курской области.
Однако власти молчат о поражении склада с боеприпасами, которые детонировали после. В телеграм-каналах пишут, что "сгорело все".
В Курской области горел склад с боеприпасами: смотрите видео
Россияне традиционно обвинили в атаке Украину, а также заявили о попадании дрона в многоэтажку. Однако, вероятно, это произошло в результате работы местных средств РЭБ.
Напомним, недавно украинская авиация ударила по российским позициям на сахарозаводе в Теткино, использовав истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой AASM (HAMMER).