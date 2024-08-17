"Глупое решение Путина": The Telegraph назвала ключевую ошибку России в Курской области

Российские власти допустили большую стратегическую ошибку, решив оставить без надлежащей охраны часть границы в Курской области. Украинская операция на Курщине показала, что неожиданности в войне снова вернулись.

В то же время российская армия не может приспособиться к темпу на поле боя. Об этом говорится в анализе заместителя редактора The Telegraph Доминика Николса.

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Ошибка Путина в защите Курской области

Николс отметил, что сейчас ВСУ удерживают около 1 тысячи квадратных километров территории внутри России. За последние семь дней они захватили больше территории, чем Россия за последний год. Кремль был вынужден объявить чрезвычайное положение в прифронтовых областях.

Москва оставила большую часть границы без охраны – потрясающе глупое и самоуверенное решение. К тому же украинцы знают, что российская армия наиболее слаба, когда ей приходится быстро реагировать. Любимая Кремлем жесткая модель руководства сверху вниз, замедляющая принятие решений и препятствующая самостоятельному мышлению и действиям, знает только массу и истощение,

– говорит он.

По его словам, Россия не может приспособиться к темпу на поле боя. В то же время тактика Украины и неожиданность, с которой она была применена, может не продержаться и недели, но это и не нужно. Украинские войска уже доказали, что такие вещи просто возможны, и могут использовать этот опыт на других направлениях.

Журналист рассказывает, что в указанном случае Силы обороны действуют, как морская ударная группа, что имеет возможность наносить удары вдоль и поперек побережья. Противник никогда не знает точно, где будет следующий удар. Это действенный способ для Украины держать Россию в напряжении.

В обзоре отмечается, что Путина должно беспокоить и то, что Украина продемонстрировала способность применять маневр с использованием комбинированных вооружений, при котором танки, пехота, инженеры могут действовать согласованно и не превращаться в "беспорядочную кашу".

Таким образом Николс считает, что это придаст уверенности не только украинским войскам и всему обществу, но и западным спонсорам государства. Они увидят отдачу от своих инвестиций в военную технику.

Как отметил журналист, если показать, что российскую армию можно победить в полевых условиях, то на фоне все более громких призывов к переговорам Украина может спланировать еще одну внезапную атаку и тем самым усилить свои козыри.