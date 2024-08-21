Стоит выводить войска: где для россиян самый опасный участок на Курщине

На Курщине российские оккупанты могут оказаться в оперативном окружении. Из-за разрушения мостов они уже отрезаны от путей обеспечения.

Такое положение дел – это серьезный провал российской власти. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Ян Матвеев, отметив, что военные командиры должны были знать об особенностях местности.

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Готова ли Россия вывести войска

Зная, где расположена река Сейм, а где граница – российские силы должны были быть сосредоточены возле Коренево. Но этого не произошло, поэтому важный перешеек заняли украинские военные.

"ВСУ оперативно прошли этим направление и перекрыли перешеек. Ситуация очень серьезная и вообще непонятно, что будут делать россияне", – отметил военный эксперт.

Коренево в Курской области: смотрите на карте

В основном вдоль границ стояли пограничные войска. Вероятно, их усиливали другими подразделениями, но об этом точно неизвестно. Теперь остается ждать, дадут ли приказ пограничникам отходить, однако это не характерно для российского командования.

Когда стало понятно, что началась военная операция, было бы логично вывести войска. Но этого не сделали, поэтому так много бойцов попали в плен. Подозреваю, что здесь будет такая же тактика. Российским командирам, обычно, безразлично на людей,

– подчеркнул Ян Матвеев.

Хотя есть шанс, что в Кремле понимают, сколько уже есть пленных, поэтому решат сохранить бойцов. Но тогда вопрос в том, как это сделать, ведь мосты разрушены. Поэтому надо навести понтонные переправы, что уже пытается сделать Россия. Однако украинская артиллерия метко по ним работает.

Более того, по понтонному мосту не удастся передвигаться быстро, ведь он может развалиться. Это замедлит процесс и снова поставит жизнь российских военных под угрозу.

Силы обороны получили много возможностей

Кроме вывода войск, оккупанты не могут перебросить на участок у Коренево дополнительные подразделения. Хотя единственным выходом является увеличение группировки и нанесение контрудара.

Но Россия не перебрасывает достаточно сил, чтобы провести контратаку, поэтому все идет к тому, что ВСУ возьмут в кольцо российские подразделения и займут территории возле реки. Или пойдут дальше, если имеют такой план.

"В любом случае, если занять рубеж вдоль реки, то это большое преимущество. Там можно остановиться и обороняться. В общем у Сил обороны есть много возможностей, а российская армия упустила ситуацию, а лучше всего, что теперь может сделать – вывести войска", – сказал Ян Матвеев.