Россияне отправили на Курщину подразделение срочников и мобилизованных из Улан-Удэ, – источники

В Курской области уже почти месяц продолжается операция Вооруженных Сил. Для защиты своей территории Россия привлекает к боям срочников и мобилизованных из Бурятии.

Об этом 24 Каналу сообщили бойцы, которые разбили группу россиян и пополнили обменный фонд.

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Срочники и буряты воюют в Курской области

Так, украинские бойцы рассказали, что россияне отправили на Курщину подразделение срочников и мобилизованных из Улан-Удэ, а также российских мобилизованных, проходивших обучение на оккупированной территории Донецкой области. Эта группировка понесла колоссальные потери.

Где расположен Улан-Удэ: смотрите на карте

Отметим, что также Россия передислоцировала несколько резервных подразделений с Покровского направления в Курскую область. Это свидетельствует, что оперативное давление со стороны Сил обороны в Курской области влияет на российские операции в каждом секторе на всей территории боевых действий.

По данным ISW, с 1 сентября ВСУ вели штурмы к востоку от Кореневого у Матвеевки, к северо-востоку от Коренева у Александровки, к северо-западу от Суджи у Малой Локни и Погребков, к северу от Суджи у Камышевки, а также на северо-восток от Суджи у Нижней Паровой, Бахтинки и Нечаева. Есть продвижение возле Погребков.