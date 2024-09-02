Про це 24 Каналу повідомили бійці, котрі розбили групу росіян та поповнили обмінний фонд.

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Строковики та буряти воюють у Курській області

Так, українські бійці розповіли, що росіяни відправили на Курщину підрозділ строковиків та мобілізованих з Улан-Уде, а також російських мобілізованих, що проходили навчання на окупованій території Донецької області. Це угруповання зазнало колосальних втрат.

Де розташоване Улан-Уде: дивіться на карті

Зазначимо, що також Росія передислокувала кілька резервних підрозділів з Покровського напрямку у Курську область. Це свідчить, що оперативний тиск з боку Сил оборони на Курщині впливає на російські операції в кожному секторі на всій території бойових дій.

За даними ISW, з 1 вересня ЗСУ вели штурми на схід від Кореневого біля Матвіївки, на північний схід від Коренева біля Олександрівки, на північний захід від Суджі біля Малої Локні та Погребків, на північ від Суджі біля Камишівки, а також на північний схід від Суджі біля Нижньої Парової, Бахтинки та Нечаєва. Є просування біля Погребків.