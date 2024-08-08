Россияне уже могли потерять контроль около 350 километров квадратных в Курской области. Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил 24 каналу, чем особые события на Курщине.

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"Курская АЭС на ЗАЭС"

Прошел уже третий день, с момента, как российское минобороны сообщило о так называемом "прорыв границы" в Курской области, обвиняя во всем ВСУ. Ситуацию там сейчас можно по меньшей мере назвать неспокойной. Бои россиян с неизвестными подразделениями продолжаются, ситуация для первых не является утешительной.

Российские телеграм-каналы, в частности, и местные, по состоянию на утро 8 августа пишут, что россияне уже не контролируют до 350 квадратных километров территории Курской области.

Информация сначала совсем не совпадала. Министерство обороны России писало, что все зачистили, все нормально, а губернатор же должен был как-то реагировать на то, что дроны летают, техника едет, есть первые пленные. Россияне очень переживали, что недалеко (от Суджи – 24 Канал), в Курчатове есть АЭС,

– отметил Борис Тизенгаузен.

В сети даже шутили, что АЭС в Курчатове можно "обменять" на Запорожскую АЭС, которую еще с марта 2022 года оккупировали россияне.

Курская область: смотрите на карте

Интересно отметить, что в Суджанском районе также есть газоизмерительная станция "Суджа" компании "Газпром", которая обеспечивает транзит российского газа в Европу через Украину объемом 37,3 миллиона метров кубических.

Россияне не знают, что делать

"Уникальность этой ситуации в том, что раньше, мы по крайней мере знали, кто заходит (на территорию России – 24 Канал). Были РДК, легион "Свободы России" или Сибирский легион. А теперь россияне наперегонки вопят, что это якобы зашла регулярная армия Украины с тяжелой техникой. Мол, что делать?", – заметил политтехнолог.

Заметим, что Украина, в свою очередь, не комментирует ситуацию. Неизвестно точно, действительно ли на территории Курской области украинские подразделения.

В любом случае это серьезный удар, в частности психологический. Представьте, россияне сейчас думают, что зашла регулярная армия Украины, после чего "тик-ток войска" (кадыровцы – 24 Канал) куда-то убежали, срочники – в плену, а регулярная армия продолжает движение куда-то. Они не знают куда. До Курчатова всего лишь 80 километров. Никто не знает, что делать,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Местных и не только россиян пытается успокоить власть. Однако со своей задачей власть не может справиться. Паника российского населения становится неконтролируемой.

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