Росіяни вже могли втратити контроль близько над 350 кілометрами квадратними у Курській області. Політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив 24 Каналу, чим особливі події на Курщині.

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"Курська АЕС на ЗАЕС"

Минув вже третій день, з моменту, як російське міноборони повідомило про так званий "прорив кордону" у Курській області, звинувачуючи у всьому ЗСУ. Ситуацію там зараз можна щонайменше назвати неспокійною. Бої росіян з невідомими підрозділами тривають, ситуація для перших не є втішною.

Російські телеграм-канали, зокрема, й місцеві, станом на ранок 8 серпня пишуть, що росіяни вже не контролюють до 350 квадратних кілометрів території Курської області.

Інформація спочатку геть не збігалась. Міністерство оборони Росії писало, що все зачистили, все нормально, а губернатор же мав якось реагувати на те, що дрони літають, техніка їде, є перші полонені. Росіяни дуже запереживали, що недалеко (від Суджі – 24 Канал), у Курчатові є АЕС,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

У мережі навіть жартували, що АЕС в Курчатові можна "обміняти" на Запорізьку АЕС, яку ще з березня 2022 року окупували росіяни.

Курська область: дивіться на карті

Цікаво відзначити, що в Суджанському районі також є газовимірювальна станція "Суджа" компанії "Газпром", яка забезпечує транзит російського газу в Європу через Україну обсягом 37,3 мільйона метрів кубічних.

Росіяни не знають, що робити

"Унікальність цієї ситуації в тому, що раніше, ми принаймні знали, хто заходить (на територію Росії – 24 Канал). Були РДК, легіон "Свободи Росії" чи Сибірський легіон. А тепер росіяни наввипередки вищать, що це нібито зайшла регулярна армія України з важкою технікою. Мовляв, що робити?", – зауважив політтехнолог.

Зауважимо, що Україна, своєю чергою, не коментує ситуацію. Невідомо достеменно, чи на території Курської області справді українські підрозділи.

У будь-якому випадку це серйозний удар, зокрема психологічний. Уявіть, росіяни зараз думають, що зайшла регулярна армія України, після чого "тік-ток війська" (кадирівці – 24 Канал) кудись втекли, строковики – у полоні, а регулярна армія продовжує рух кудись. Вони не знають куди. До Курчатова всього лиш 80 кілометрів. Ніхто не знає, що робити,

– наголосив Тизенгаузен.

Місцевих і не лише росіян намагається заспокоїти влада. Одначе зі своїм завданням влада не може впоратися. Паніка російського населення стає неконтрольованою.

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