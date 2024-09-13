Россияне начали быстрые наступательные действия на Курском направлении: Зеленский ответил, есть ли результат

В Курской области уже более месяца продолжается операция Вооруженных Сил. Недавно российские войска начали наступательные действия на этом направлении.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с Фаридом Закарией на Ялтинской европейской стратегии. В то же время президент утверждает, что успеха в Курской области у россиян нет.

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Ситуация на Курском направлении

Президент Украины сообщил, что на Курском направлении россияне начали быстрые наступательные действия. В планах оккупанта, применить там около 60 – 70 тысяч человек. Сейчас, по словам Зеленского, там уже находится около 40 тысяч личного состава врага.

Они хотели быстрых прорывов и, как они говорят, "деоккупации". Приятно, что уже и они говорят о деоккупации своей территории, не только мы,

– сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что серьезных успехов у россиян нет. Украинские военные героически держатся и делают все для реализации военно-политических шагов.

Также украинский гарант добавил, что с началом операции в Курской области, количество обстрелов в Донецкой области уничтожилось. В последнее время стабилизируется ситуация на Покровском направлении. Если раньше соотношение применения снарядов там было 1 к 12, то сейчас составляет 1 к 2,5.

"Это пока не выровнялось, нам пока нужно больше оружия чем россиянам", – акцентировал президент