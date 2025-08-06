В этот день, 6 августа, в 2024 году началась Курская наступательная операция Сил обороны Украины, которая впервые перенесла полномасштабную войну на территорию страны-агрессора. Главнокомандующий ВСУ и украинский лидер рассказали об особенностях операции

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского и Владимира Зеленского.

Читайте также Суджа перешла под контроль врага: все о ситуации на Курщине и пограничье

Что в Украине говорят о Курской операции?

Главнокомандующий Вооруженных Сил заявил, что Курская операция – это решительный и смелый шаг в ответ на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины. "Мы не ждали удара – мы сами его нанесли. Делом показали, что Украина способна не только обороняться, но и действовать на опережение и результативно атаковать", – резюмировал генерал.

Александр Сырский доложил о работе ВСУ за год Курской операции:

На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 километров квадратных территории Курской области .

. Силы обороны деморализовали личный состав россиян и заставили их перебрасывать на Курщину значительные резервы, ослабляя давление на других направлениях фронта.

и заставили их перебрасывать на Курщину значительные резервы, ослабляя давление на других направлениях фронта. Российская армия в целом потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (из них около 4 тысяч – граждане КНДР). Уничтожено или повреждено 7 236 единиц вооружения и военной техники России, в том числе 211 танков, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 самолет, 3 вертолета, 15 средств ПВО, 2795 единиц автотранспорта.

более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (из них около 4 тысяч – граждане КНДР). Уничтожено или повреждено 7 236 единиц вооружения и военной техники России, в том числе 211 танков, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 самолет, 3 вертолета, 15 средств ПВО, 2795 единиц автотранспорта. Гуманитарный результат: 1018 пленных российских военнослужащих пополнили обменный фонд.

Год Курской операции: смотрите видео Владимира Зеленского

Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира ее не предусмотрели. Россияне – не ожидали. Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны,

– рассказал президент Украины.

Александр Сырский отметил, что наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством государства. По его словам, противник получил возможность восстанавливать утраченные позиции и районы только после того, как привлек войска КНДР, значительно нарастил свою группировку, перенес на Курщину основную интенсивность применения управляемых авиабомб.

Главнокомандующий ВСУ и президент Украины поблагодарили всех воинов, которые принимали и принимают участие в осуществлении кампании на Курщине.

Известно, что на сегодня украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки.