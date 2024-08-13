Сейчас произошел серьезный "game changer". Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что мировые СМИ недаром настолько положительно оценивают эту спецоперацию не только в военном, но и в геополитическом смысле.

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"Украина стала тем наконечником копья, который очень сильно, а, возможно, и смертельно ранил российского медведя", – сказал Буряченко.

К чему может привести эта операция

Курская операция одновременно достигла двух целей:

усилила позицию Украины;

продемонстрировала слабости России.

Как отметил политолог, это не нужно недооценивать. Ведь раньше все равно, какая бы ни была сильная Украина, Соединенные Штаты и страны Европейского Союза с опаской относились к России, как стране с самым большим ядерным потенциалом, считались с ее мнением и не хотели поражения агрессора на поле боя.

В этом случае "прорыв" границы в Курской области абсолютно изменил позицию мира в отношении путинской России и показал, что не надо бояться эскалации. Наоборот нужно выступать с позиции силы.

Дипломатически сдержанные заявления Белого дома фактически молчаливым согласием поддерживают то, что происходит в России. В то же время позиция министра обороны Германии, который сказал о дополнительных Leopard и максимальной поддержке Украины, свидетельствует о совместном изменении позиций наших партнеров,

– подчеркнул Буряченко.

Сейчас аналитики решали сложную задачу. В частности, каким образом получить преимущество в переговорном процессе с Россией, чтобы нанести серьезные потери на поле боя и не привести к ее распаду на 20 отдельных стран с ядерным оружием, которые начнут использовать его между собой. Курская операция помогла в решении этого уравнения.

"Становится очевидным, что позиция Владимира Путина слабая, и если продолжать дожимать силовым способом, то она будет только ослабляться и может привести к контролируемому распаду России", – добавил политолог.