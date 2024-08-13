Зараз відбувся серйозний "game changer". Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що світові ЗМІ недаремно настільки позитивно оцінюють цю спецоперацію не тільки у військовому, а й в геополітичному сенсі.

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"Україна стала тим наконечником списа, який дуже сильно, а, можливо, й смертельно поранив російського мєдвєдя", – мовив Буряченко.

До чого може призвести ця операція

Курська операція одночасно досягла двох цілей:

посилила позицію України;

продемонструвала слабкості Росії.

Як зазначив політолог, це не потрібно недооцінювати. Адже раніше все одно, яка б не була сильна Україна, Сполучені Штати й країни Європейського Союзу з побоюванням ставилися до Росії, як країни з найбільшим ядерним потенціалом, зважали на її думку й не хотіли поразки агресора на полі бою.

У цьому випадку "прорив" кордону у Курській області абсолютно змінив позицію світу щодо путінської Росії й показав, що не треба боятися ескалації. Навпаки потрібно виступати з позиції сили.

Дипломатично стримані заяви Білого дому фактично мовчазною згодою підтримують те, що відбувається у Росії. Водночас позиція міністра оборони Німеччини, який сказав про додаткові Leopard й максимальну підтримку України, свідчить про спільну зміну позицій наших партнерів,

– наголосив Буряченко.

Зараз аналітики розв'язували складне завдання. Зокрема, яким чином отримати перевагу в переговорному процесі з Росією, щоб завдати серйозних втрат на полі бою і не призвести до її розпаду на 20 окремих країн з ядерною зброєю, які почнуть використовувати її між собою. Курська операція допомогла в розв'язанні цього рівняння.

"Стає очевидним, що позиція Владіміра Путіна слабка, і якщо продовжувати дотискати силовим способом, то вона тільки послаблюватиметься та може призвести до контрольованого розпаду Росії", – додав політолог.