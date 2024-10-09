Курская операция – это история о том, что именно не работает в диктатурах

Каждый раз, когда сравнивают демократии и диктатуры, сторонники "сильной руки" кивают на военное время. Их подход сводится к тому, что авторитарные системы, возможно, отстают в ситуации мира, зато с военными вызовами справляются на ура.

Почему соседи не понимали украинцев

Мол, пропаганда превращает жителей диктатуры в мотивированных пассионариев. Якобы вторжение на территорию страны, привыкшей к роли "осажденной крепости", неизбежно приведет к партизанскому движению, сопротивления и всем прочим атрибутам советского культа о "Великой Отечественной".

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А потом украинская армия заходит в Курскую область – и ничего из перечисленного не случается.

Причем все "то, что не произошло", особенно рельефно выглядит на фоне того, что происходило в Украине в первые месяцы вторжения. Митинги против российских оккупантов в Херсоне. Видеоролики с гражданскими, которые останавливали российские танки на Черниговщине. Очереди в военкоматы по всей стране. Всплеск волонтерства и рекордные донаты.

Отечественный опыт реакции на российское вторжение заставлял нас ждать, что украинское вторжение в Россию спровоцирует нечто аналогичное. Но оно не спровоцировало. На самом деле в этом нет ничего удивительного.

Последние 30 лет жизни нашей страны – это опыт дискуссии и конкуренции. Каждый новый украинский президент находился в оппозиции к предыдущему. Любая попытка закатать страну в бетон единодушия с треском проваливалась.

Украинское многоголосие рельефно выделялось на фоне монументальных иерархий большинства бывших республик Советского Союза – и поэтому на наш опыт государственности соседи с Востока смотрели свысока.

Как Путин уничтожил общественность в России

В самой России тем временем государство забирало под свою опеку все сферы общественной жизни. Маргинализировало несогласных, расправлялось с медиа и убивало конкурентов. Москва заключала со своими гражданами новый социальный договор, в рамках которого они обменивали свои политические права на набитый холодильник.

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В определенный момент Владимир Путин добился желаемого. Пространство российской жизни начало напоминать армейский плац. Вертикаль управления превратилась в звенящий от напряжения столб. Но в этой схеме не осталось места для граждан.

Потому что при всех своих недостатках демократия имеет одно неоспоримое преимущество – ее граждане живут с ощущением причастности к тому, что происходит. Они воспринимают себя как акционеров собственного государства. Относятся к чиновнику как к функции и не привыкли обожествлять президента. А потому и государство для них – "свое".

А диктатуры способны лишь заливать низовую активность бетоном, причем этот процесс никогда не бывает выборочным.

За 20 лет российский президент убил в своих согражданах горизонтальные связи и чувство ответственности. Опыт инициативы и привычку к пассионарности. Выжег ощущение субъектности и низовой отклик на события. Он приучил их к тому, что "государству виднее", а потому в момент кризиса государства в России никто не спешит подставлять вертикали плечо.

За четверть века своего правления Путин добился того, что его страна стала страной одиноких и разобщенных людей.

Российская вертикаль победила не только оппозицию. Она прежде всего победила свой собственный народ – превратив его в население. Население может одевать военную форму, соблазнившись величиной единовременной выплаты. Может с молчаливым согласием наблюдать за очередным спектаклем по продлению полномочий правителя. Или может с дивана поддерживать военные преступления, которые творит их армия на оккупированных территориях. Но население не умеет проявлять солидарность и самостоятельную активность. Просто потому, что для этого нужны граждане – а именно от зачатков гражданственности Путин отучал Россию, готовя ее к войне.

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Украина оказалась крепче, чем Россия

Все, что принято было считать "украинскими недостатками", – оказалось основой нашей устойчивости. Последние 30 лет мы переоценивали нашего противника и недооценивали себя. Слабость наших вертикалей компенсировалась силой наших горизонталей.

В момент вторжения в Украины было то, чего в итоге не оказалось у России, – критическая масса граждан.

А Курская операция доказала, что российские обыватели, выпадая из-под всевидящего ока властной вертикали, превращаются в равнодушных статистов и пассивных зрителей.