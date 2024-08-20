Сырский рассказал, как глубоко продвинулись Силы обороны в Курской области

ВСУ продолжают активно продвигаться в Курской области. Сейчас под контролем украинских военных 1263 квадратных километра на Курщине.

Россияне ведут маневренную оборону и пытаются не допустить дальнейшего продвижения. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Сколько территорий контролируют ВСУ на Курщине

Сырский рассказал, что под контролем ВСУ 1263 квадратных километра, а количество населенных пунктов – 93.

Группировки СОУ ведут наступательную оборону на Курском направлении. За период наступления на территории Курской области Вооруженные силы продвинулись на глубину от 28 до 35 километров,

– сообщил главнокомандующий.

Он также поделился, что россияне ведут маневренную оборону и пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских подразделений. Также враг наращивает группировки и перемещает силы с других направлений.

"Дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки", – добавил Сырский.

К слову, в котле в Курской области могут оказаться до 3 тысяч солдат. ВСУ уже контролируют территорию до реки Сейм и приближаются к закрытию котла.