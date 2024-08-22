Дайте времени, – у Зеленского заверили, что Курская операция улучшит ситуацию на Покровском

Россияне сосредоточили на Востоке Украины большое количество своих сил и средств, которые пока не перебрасывают в Курскую область. Однако со временем это непременно произойдет.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что на Востоке нашей страны россияне имеют настолько много средств, что вывести их сразу не удастся. Курская операция также в будущем сможет модерировать оборонительные действия.

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Подоляк объяснил, что Россия может атаковать на очень узком промежутке линии фронта, на каком-то направлении, если имеет там тотальное преимущество в живой силе и ресурсах. То есть враг концентрирует силы и только тогда может реализовать свой план.

Поэтому, когда вы говорите, что очень потихоньку они выходят (с Востока Украины – 24 Канал), то надо понимать, что настолько много всего там было собрано, что вывести это сразу они точно не смогут. Даже, если бы хотели перебросить все это в Курскую область,

– отметил советник председателя ОПУ.

Он рассказал, что сейчас есть два типа войны. Украина на своей территории сейчас ведет оборонительную войну. Второй тип – это контрнаступательные операции, которые влияют и на оборонительные действия Украины.

Курская область – это контрнаступательная операция высокого, эффективного планирования, значительной эффективности, которая позволит модерировать и оборонительные действия. Дайте для этого определенное время,

– подчеркнул Подоляк.