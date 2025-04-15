Это сверхважные для врага объекты: генерал армии назвал приоритетные цели на Курщине

В ночь на 15 апреля над Курском прогремело около 30 взрывов. Россияне жаловались на атаку дронов. Для Украины важно поражать резервы врага и важные инфраструктурные объекты на территории Курской области.

Тогда не будет не будет сколько ударов по мирному населению Украины и не будет поддержки военных операций на Курщине. Это 24 Каналу отметил генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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"Это прямые цели для наших дронов"

Николай Маломуж отметил, что сегодня Россия выбирает Курское и Покровское как главные стратегические направления, куда генерирует основные силы. С Курского направления оккупанты хотят зайти на Сумщину, чтобы оккупировать город Сумы. Поэтому сейчас это направление очень важно.

Украинские защитники наносят удары по резервам врага возле Курска. Это крайне важно для того, чтобы уменьшить его наступательные возможности на этом направлении. Также это удары по объектам инфраструктуры, которые обеспечивают российские войска.

Это логистика, склады боеприпасов, нефтепереработка, аэродромы. На днях с Курщины постоянно запускаются дроны и ракеты. Это прямые объекты для наших беспилотников, ракетных систем, которые должны нейтрализовать удары, которые действуют эффективно. Тогда против мирного населения не будет сколько ударов, не будет поддержки военных операций на Курщине,

– сказал генерал армии.

Очевидно, что ВСУ будут продолжать эту работу. Нет ограничений бить по Курщине в каких-то секторах, особенно по военным объектам захватчиков, объектам ВПК, группировках врага, штабах, складах и так далее.

Украина проводит оперативную, космическую, радиотехническую разведку. Наши бойцы обнаруживают объекты и наносят удары по тем секторам, которые создают опасность.