В Курской области обостряются бои: российские войска бросаются в массовые штурмы, чтобы выбить украинцев с российской территории. Россия хочет вернуть себе контроль над Курской областью до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Путин надеется получить преимущество в переговорах с Трампом, если Украина не будет контролировать никакой российской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Ожесточенные бои идут на Курщине

Российские морские пехотинцы и десантники, поддерживаемые подразделениями из Северной Кореи, осуществляют атаки на украинские линии. Украина удерживает более 400 квадратных километров Курской области. Россия готова на колоссальные жертвы, чтобы вернуть свою территорию до января.

Под прикрытием дыма российские десантники и морские пехотинцы сунутся на украинские позиции. Только в понедельник, 4 ноября, на одном из направлений в Курской области россияне применили 18 бронетранспортеров БМП, БМД и МТ-ЛБ и 5 танков Т-72, Т-80 и Т-90.

Украинские беспилотники и танки встречают российскую армию с мощным сопротивлением. По словам оператора дронов Кригсфоршера, во время этой атаки было уничтожено 15 российских БМП и 3 танка.

Нередко целые отряды россиян погибают от одного удара. Во время штурма в субботу 15 россиян сошли с одной или нескольких машин 51-го полка ВДВ. Кригсфоршер утверждал, что их подразделение беспилотников убило или ранило всех россиян, способствуя, возможно, рекордным российским потерям за последние дни.

Однако украинцы также гибнут. Недавно россияне захватили и казнили шестерых украинских военнослужащих на линии фронта в Курской области, продолжив серию жестоких убийств пленных, в основном от рук 155-й бригады морской пехоты.

Какие конечные цели России в Курской области

Целью Кремля является город Суджа в центре украинского выступления на Курском направлении. Путин поставил задачу выбить украинцев откуда до инаугурации Трампа.

Военно-политическое руководство Российской Федерации решило восстановить контроль над Суджей Курской области до инаугурации следующего президента США,

– объяснили в Украинском центре оборонных стратегий.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обещал прекратить войну в Украине за 24 часа. Основное его предложение – заморозить линию фронта, где бы она ни была. Воплощение этого плана означало бы, что Россия уступит Украине значительную часть собственной территории.

Путин явно желает лишить Украину такой возможности. Российские войска идут в лобовые атаки, чтобы обеспечить России благоприятное перемирие.