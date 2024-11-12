Путін сподівається отримати перевагу у перемовинах з Трампом, якщо Україна не контролюватиме ніякої російської території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Запеклі бої точаться на Курщині

Російські морські піхотинці та десантники, підтримувані підрозділами з Північної Кореї, здійснюють атаки на українські лінії. Україна утримує понад 400 квадратних кілометрів Курської області. Росія готова на колосальні жертви, аби повернути свою територію до січня.

Під прикриттям диму російські десантники та морські піхотинці сунують на українські позиції. Лише у понеділок, 4 листопада, на одному з напрямків на Курщині росіяни застосували 18 бронетранспортерів БМП, БМД і МТ-ЛБ та 5 танків Т-72, ​​Т-80 і Т-90.

Українські безпілотники й танки зустрічають російську армію з потужним спротивом. За словами оператора дронів Крігсфоршера, під час цієї атаки було знищено 15 російських БМП та 3 танки.

Нерідко цілі загони росіян гинуть від одного удару. Під час штурму в суботу 15 росіян зійшли з однієї або кількох машин 51-го полку ВДВ. Крігсфоршер стверджував, що їхній підрозділ безпілотників вбив або поранив усіх росіян, сприяючи, можливо, рекордним російським втратам за останні дні.

Однак українці також гинуть. Нещодавно росіяни захопили та стратили шістьох українських військовослужбовців на лінії фронту в Курську, продовживши серію жорстоких вбивств полонених, в основному від рук 155-ї бригади морської піхоти.

Які кінцеві цілі Росії у Курські області

Ціллю Кремля є місто Суджа в центрі українського виступу на Курському напрямку. Путін поставив завдання вибити українців звідки до інавгурації Трампа.

Військово-політичне керівництво Російської Федерації вирішило відновити контроль над Суджею Курської області до інавгурації наступного президента США,

– пояснили в Українському центрі оборонних стратегій.

Новообраний президент США Дональд Трамп обіцяв припинити війну в Україні за 24 години. Основна його пропозиція – заморозити лінію фронту, де б вона не була. Втілення цього плану означало б, що Росія поступиться Україні значною частиною власної території.

Путін явно бажає позбавити Україну такої можливості. Російські війська йдуть в лобові атаки, аби забезпечити Росії сприятливе перемир’я.