Командир 225 штурмового батальона ответил, оправдала ли себя Курская операция

Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового батальона, является одним из тех, кто первым заходил на территорию Курской области и сейчас продолжает выполнять боевые задачи. Он ответил, оправдана ли была Курская операция.

В 2014-2015 годах Ширяев участвовал в АТО, а с марта 2022 года, после начала полномасштабной войны, возглавил роту в 228-м батальоне 127 ОБрТРО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Сумы.

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Была ли оправдана Курская операция ВСУ

За героическую защиту Харьковщины он был награжден орденом "За мужество" III степени. В феврале 2023 года он стал командиром 225-го батальона, а в сентябре 2024 года получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Комментируя стратегическую целесообразность операции, Ширяев отмечает, что ее целью было уменьшение давления на другие участки фронта.

На момент захода на территорию противника, мы имели 50 тысяч обстрелов в сутки по всей линии боевого соприкосновения. Если сказать просто, 50 тысяч. В настоящее время имеем 30 тысяч обстрелов в сутки, то есть уменьшилось. На ту территорию, где мы заходили, было примерно 5-6 тысяч противника. Сейчас противник стянул 50 тысяч войска. Конечно, и огневые средства, и пехоту, и боевые машины противнику необходимо снимать с других направлений,

– отмечал он.

Ширяев отмечает, что эти действия уменьшили давление на Волчанском и Купянском направлениях.

Я общался с теми военными, которые стоят на том направлении. Все говорят одно: давление уменьшилось. И поэтому мы на себя здесь оттянули и свою роль в этом сыграли. И тем самым тактически и оперативно мы задачу выполнили", – добавляет он.