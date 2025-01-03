Курская операция перевернула все, когда начались диалоги о том, что Украина проигрывает, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция стала переломным моментом в войне. Он подчеркнул, что эта операция изменила глобальное отношение к войне.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского в эфире национального маратона. Он также отмечает, что успехи Украины на территории России опровергли миф о непобедимости российской армии.

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Какое влияние имела Курская операция

Зеленский отметил, что курская операция украинских сил в Курской области значительно изменила восприятие войны многими странами, в частности государствами Глобального Юга, которые ранее считали Россию непобедимой.

Курск очень сильный козырь во всех переговорах, особенно со странами,... Глобального Юга. Я никогда не думал, что это на них будет иметь такое ... большое влияние. Они были настолько под влиянием того, что непобедимая Россия, российская армия... И тут вы на территории России даете отпор и держите... более четырех месяцев. ... А они увеличивают туда контингент и ничего сделать не могут,

– отметил президент.

Он отметил, что даже существенное наращивание российских сил в Курской области и привлечение военных из Северной Кореи не дали России желаемых результатов.

"Они взяли северокорейский контингент. Куда они его направили? Именно туда (Курская область – 24 Канал). Я считаю, что это их тактическая ошибка, желаю им их побольше. И поэтому 12 000 военных КНДР, которые пришли с оружием, также не смогли ничего сделать. И все это работает против России. Это выглядит сильным аргументом за нас", – добавил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что Курская операция стала ключевым моментом в противодействии российской пропаганде, которая стремилась убедить мир в слабости Украины.

"Где-то летом даже в Европе... начались все эти разговоры и диалоги о том, что Украина проигрывает. То есть даже не просто о заморозке, Украина проигрывает. Надо уговаривать Путина, чтобы он не оккупировал всю Украину. И Курская операция просто перевернула все", – подчеркнул украинский лидер.