"А что случилось": в российских городах отменяют парады к 9 мая

В нескольких российских городах отказалась от традиционных парадов к 9 мая. Парады якобы отменяют в целях безопасности.

Российские пропагандисты информируют, что парад до 9 мая отменили в Курской области, пишет 24 Канал. Также известно, что парад к "дню пабеды" был отменен в Белгородской области.

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В Курске и Белгороде не будет парада 9 мая

Курская и Белгородская области России граничат с Украиной. Глава Курской области Роман Старовой сказал, что парад отменили в целях безопасности.

В то же время в России не уточняют, что именно угрожает их парадам. Старовой отметил, что формат проведения так называемой акции "Бессмертный полк" пока не определен.

Информация о ее проведении якобы появится позже.

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" призывает россиян провести парад 9 мая в оккупированном Крыму. "Атеш" просит предоставить информацию об организации мероприятия.

"Симферополь, Севастополь, Керчь, ребята, вы готовы проводить парад победы? Сколько техники и личного состава будет? Советуем вам его провести", – говорится в сообщении "Атеш".

В Украине объявили конкурс на БПЛА, который сядет на Красной площади

В прошлом году во время парада до 9 мая в Москве отменили воздушную часть парада якобы из-за плохой погоды. В 2023 году оккупантов на параде может порадовать украинский беспилотник.

Соучредитель Monobank и производитель БПЛА "Довбуш" Андрей Яценко объявил премию на сумму 20 миллионов гривен за своеобразную спецзадачу. Соответствующую сумму Яценко предлагает производителю БПЛА, который 9 мая приземлит беспилотник на Красной площади в Москве.

Яценко поставил условие, что беспилотник должен быть с украинскими лозунгами: "Слава Украине – Героям Слава". По его словам, это нужно для того, чтобы он понимал, кто из производителей долетел, а кто нет.

Беспилотник "Довбуш" также примет участие в полете в столицу страны-агрессора, но вне конкурса.

Отметим, что в начале 2023 года на зданиях в центре Москвы россияне начали устанавливать комплексы противовоздушной обороны.

Массовое развертывание комплексов ПВО – это, по всей вероятности, ответ на потенциальную угрозу ударов беспилотниками по стратегическим объектам в глубине территорий России.