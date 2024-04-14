Российские телеграм-каналы и местные жители сообщают о звуках сирен и объявлениях опасности. В сети обнародовали соответствующие кадры, передает 24 Канал.

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В Курске снова "тревожно"

Поздно вечером 13 апреля российские телеграмм-каналы сообщали об опасности в Курске из-за атаки беспилотников. Отмечалось, что "силы и средства пе-ве-о" якобы "готовы для отражения возможного удара БпЛА.

Уже через несколько минут в городе был слышен звук сирены, в сети обнародовали соответствующее видео. На кадрах слышно оповещение о воздушной опасности.

В Курске звучали сирены: смотрите видео

Уже в 23:33 телеграмм-каналы сообщили об отбое атаки беспилотников.

Уже отчитались об успешной работе "пе-ве-о"

Губернатор Курска Роман Старовойт уже вскоре сообщил, что в городе якобы были сбиты украинские беспилотники, что вызывает значительные сомнения из-за знаменитых "достижений" российской противовоздушной обороны. В частности, как всегда сообщается, якобы "потерь нет", разрушений вроде бы также.

Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты в Фатежском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет,

– говорится в сообщении губернатора города.

Более того, российский чиновник поблагодарил "бойцов пво" за якобы успешно службу.

Беспокойство в Курске случается все чаще: что известно