Российские телеграм-каналы и местные жители сообщают о звуках сирен и объявлениях опасности. В сети обнародовали соответствующие кадры, передает 24 Канал.
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В Курске снова "тревожно"
Поздно вечером 13 апреля российские телеграмм-каналы сообщали об опасности в Курске из-за атаки беспилотников. Отмечалось, что "силы и средства пе-ве-о" якобы "готовы для отражения возможного удара БпЛА.
Уже через несколько минут в городе был слышен звук сирены, в сети обнародовали соответствующее видео. На кадрах слышно оповещение о воздушной опасности.
В Курске звучали сирены: смотрите видео
Уже в 23:33 телеграмм-каналы сообщили об отбое атаки беспилотников.
Уже отчитались об успешной работе "пе-ве-о"
Губернатор Курска Роман Старовойт уже вскоре сообщил, что в городе якобы были сбиты украинские беспилотники, что вызывает значительные сомнения из-за знаменитых "достижений" российской противовоздушной обороны. В частности, как всегда сообщается, якобы "потерь нет", разрушений вроде бы также.
Два украинских беспилотника самолетного типа сбиты в Фатежском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет,
– говорится в сообщении губернатора города.
Более того, российский чиновник поблагодарил "бойцов пво" за якобы успешно службу.
Беспокойство в Курске случается все чаще: что известно
- В ночь на 3 апреля в российском Курске было громко, об этом сообщали российские СМИ и телеграмм-каналы. Местные жители слышали звуки взрывов. Известно также, что после них в российском городе вспыхнул масштабный пожар.
- Согласно сообщениям жителей Курска, огонь видели в нескольких районах города. До этого российские пропагандисты сообщали, что этот населенный пункт якобы атакуют неизвестные беспилотники.
- Они сразу же поспешили успокоить россиян, отметив, что, мол, "все вражеские цели сбила российская противовоздушная оборона".
- Тогда официально местные власти не комментировали пожар, который вспыхнул в городе. Однако очевидцы сообщали, что якобы в селе Дубрава под Курском "пылало поле".
- Ранее в городе исчез свет в районе КЗТЗ. Некоторые пользователи писали, что видели и слышали вспышки и взрывы перед тем. Коммунальщики тогда сказали, что аварийные бригады "выехали на место для определения причины отключения электроснабжения".