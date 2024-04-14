Російські телеграм-канали та місцеві жителі повідомляють про звуки сирен та оголошення небезпеки. У мережі оприлюднили відповідні кадри, передає 24 Канал.

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У Курську знову "тривожно"

Пізно ввечері 13 квітня російські телеграм-канали повідомляли про небезпеку у Курську через атаку безпілотників. Зазначалося, що "сили та засоби пе-ве-о" нібито "готові для відбиття можливого удару БпЛА.

Вже через кілька хвилин у місті було чути звук сирени, у мережі оприлюднили відповідне відео. На кадрах чути сповіщення про повітряну небезпеку.

У Курську лунали сирени: дивіться відео

Вже о 23:33 телеграм-канали повідомили про відбій атаки безпілотників.

Уже відзвітували про успішну роботу "пе-ве-о"

Губернатор Курська Роман Старовойт вже незабаром повідомив, що у місті нібито було збито українські безпілотники, що викликає значні сумніви через славнозвісні "здобутки" російської протиповітряної оборони. Зокрема, як завжди повідомляється, нібито "потєрь нєт", руйнувань начебто також.

Два українські безпілотники літакового типу збиті у Фатезькому районі. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає,

– йдеться у повідомленні губернатора міста.

Ба більше, російський посадовець подякував "бійцям пво" за нібито успішно службу.

Неспокій у Курську трапляється дедалі частіше: що відомо