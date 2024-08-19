Выполняют задачи и пополняют обменный фонд: Сухопутные войска показали видео с Курщины
Источник:Александр Павлюк
В Курской области продолжаются бои между украинскими воинами и российскими захватчиками. В частности, подразделения Сухопутных войск ВСУ успешно выполняют поставленные задачи.
Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины утром 19 августа отметил работу военных. Александр Павлюк распространил кадры 22 ОМБр, подтверждающие успешное поражение врага.
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Работа украинского войска на Курщине
По словам генерал-лейтенанта, украинская армия не прекращает пополнять обменный фонд пленными россиянами.
Продолжаем пополнять обменный фонд, что позволит быстрее вернуть наших ребят из плена.
На ролике 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, распространенном Павлюком, видно танки и бронетехнику украинских военных.
Как наши военные отрабатывают по врагу в Курской области: смотрите видео
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Подробнее о ситуации
- С начала прорыва границы в Курской области 6 августа украинским военным удалось уничтожить три моста через Сейм и существенно пополнить обменный фонд вражескими бойцами.
- Известно, что ВСУ контролируют более 100 населенных пунктов. Аналитики писали, что наши воины захватили Троицкое – это к югу от Кореневого и примерно в двух километрах от границы.
- Кроме того, как отмечали в Институте изучения войны, бойцы Сил обороны Украины продвинулись к Семеновке. Это к северу от Суджи и примерно в 24 километрах от границы.