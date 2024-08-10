Это новая страница в истории войн, – эксперт о сбивании вертолетов дронами СБУ в Курской области

Сбивание двух российских вертолетов FPV-дронами в Курской области – это новая страница в истории войны. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт отмечает, что сбивание вертолетов произошло благодаря технологическим инновациям, которые применила СБУ.

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В чем феномен сбивания вертолета в Курской области

Речь идет о высоком уровне военного менеджмента. Для уничтожения российской техники Служба использует воздушные и морские дроны, которые являются собственными разработками. Десятки проведенных спецопераций имеют значительное влияние на ход войны. Однако самое главное в успехе спецопераций – профессионалы. Люди – вот самый ценный ресурс этой войны, и вижу, что в ведомстве Малюка это хорошо понимают,

– подчеркивает Голобуцкий.

Отдельно эксперт останавливается на стоимости подбитой техники. Он отмечает, что стоимость сбитого российского вертолета – более 18 миллионов долларов США, что в тысячи раз больше стоимости дрона, который его сбил.

"А я напомню, что бойцами Службы уже уничтожено более тысячи танков, а также БТРы, артиллерийские системы, радиолокационные установки и тому подобное. В общем, техника врага, которую подбили подразделения Службы, стоит миллиарды долларов", – акцентирует политолог.

Голобуцкий резюмировал, что уникальные кадры сбивания вертолетов FPV-дронами СБУ уже облетели мир. А украинцам остается следить за событиями в Курской области и ждать новых успешных случаев демилитаризации врага на его территории.

Напомним ранее стало известно, что спецназовцы СБУ сумели с помощью FPV-дронов сбить 2 российских вертолета Ми-28.