В Курской области сгорела баня оккупантов: есть погибшие мобилизованные
В Курской области России сгорела полевая баня путинских оккупантов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие среди захватчиков.
Как пишут росСМИ, пожар начался с возгорания стенки за топкой печки в полевой бане, информирует 24 Канал.
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Сгорела полевая баня российских солдат
Пожар произошел в районе села Анатольевка Рыльского района Курской области в полевой бане военнослужащих вечером 11 января.
В Курской области сгорела полевая баня российских солдат / Карта с росСМИ
В результате пожара погибли двое мобилизованных: 26-летний командир стрелкового взвода Дмитрий Голубев из Санкт-Петербурга и 32-летний машинист экскаватора Александр Стулов из Нижегородской области.
Кроме того, сообщили, что в больницу с отравлением угарным газом попали два срочника: 20-летний Павел С. из Ленинградской области и 20-летний Кубанич Т. из Санкт-Петербурга.
По предварительным данным, как отметили росСМИ, пожар начался с возгорания стенки за топкой печки в полевой бане.
Пожары в России: последние новости
- Начало нового 2024 года в России было неспокойным. Так, в столице государства-агрессорки 1 января загорелся ангар с дизельным горючим. По данным российских телеграмм-каналов, во время пожара также были слышны звуки взрывов.
- В сети сообщали о том, что загорелся ангар с дизельным горючим. Жители близ Рублевского шоссе, а именно в этом районе вспыхнул пожар, также содрогались от канонады взрывов. Однако, что именно взрывалось – неизвестно, поскольку местные власти никак не прокомментировали пожар в Москве. Местные жители предположили, что это могли взорваться цистерны с топливом. В то же время кремлевские пропагандистские ресурсы заявили якобы о "разрывах фейерверков", якобы хранившихся в ангаре.
- Несколько дней спустя, 4 января, в российской Тюмени тоже произошел масштабный пожар. Возгорание произошло на Антипенском нефтеперерабатывающем заводе. Известно, что загорелось оборудование глубокой обработки мазута. Впоследствии в росСМИ сообщили, что огонь погасили, а пострадавших нет.