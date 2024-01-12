В Курской области сгорела баня оккупантов: есть погибшие мобилизованные

В Курской области России сгорела полевая баня путинских оккупантов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие среди захватчиков.

Как пишут росСМИ, пожар начался с возгорания стенки за топкой печки в полевой бане, информирует 24 Канал.

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Сгорела полевая баня российских солдат

Пожар произошел в районе села Анатольевка Рыльского района Курской области в полевой бане военнослужащих вечером 11 января.



В Курской области сгорела полевая баня российских солдат / Карта с росСМИ

В результате пожара погибли двое мобилизованных: 26-летний командир стрелкового взвода Дмитрий Голубев из Санкт-Петербурга и 32-летний машинист экскаватора Александр Стулов из Нижегородской области.

Кроме того, сообщили, что в больницу с отравлением угарным газом попали два срочника: 20-летний Павел С. из Ленинградской области и 20-летний Кубанич Т. из Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, как отметили росСМИ, пожар начался с возгорания стенки за топкой печки в полевой бане.

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