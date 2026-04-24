Бывший спецпредставитель Трампа ответил, реально ли Россия скоро может напасть на НАТО

Россия осуществляет различные провокации в отношении стран НАТО. Это уже наталкивает на мысль, что когда-то Кремль таки может пойти на такую авантюру.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал 24 Каналу, что в краткосрочной перспективе война России против стран НАТО вряд ли возможна. Кремль привлек слишком много ресурсов на войну против Украины.

О чем свидетельствуют агрессивные заявления Кремля в сторону Европы?

По словам Уокера, Россия распространяет свою пропаганду, чтобы влиять на поведение Запада. Там специально обвиняют Европу в "милитаризации", намекая, что это может спровоцировать войну. В Кремле хотят, чтобы оппоненты действительно в это поверили.

Они говорят о "милитаризме" и "угрозе для России". И главная цель – сделать так, чтобы Европа перестала усиливаться. И дело не в том, что они могли бы это сейчас сделать. Они хотят убедить нас, что до сих пор на это способны. Все это – попытка повлиять на поведение Запада,

– рассказал Волкер.

Обратите внимание! Группа польских истребителей недавно перехватила 2 российских Су-30 над Балтийским морем. Там отмечают, что любое нарушение безопасности Польши и всего региона спровоцирует немедленный ответ от НАТО.

Параллельно Россия идет на различные провокации с дронами и самолетами. Они уже неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО. И, к сожалению, ответ Альянса не был жестким.

Россия хочет сдвинуть четкие красные линии НАТО – не нападать и вообще не трогать страны НАТО. Россия же демонстрирует, что эти линии не являются столь четкими. Если они вошли на 30 секунд в воздушное пространство НАТО и не получили ответа, то уже в следующий раз это будет 3 минут. Вот так постепенно сдвигают красные линии,

– отметил Волкер.

Россия угрожает странам Европы

Аналитики Института изучения войны сообщают, что Россия уже формирует информационные предпосылки для вторжения в страны Балтии. Там уже начинают рассказывать, что на самом деле Альянс является агрессором. А Литва якобы создает "очаг напряженности" у границы с Калининградской областью и милитаризируется.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что нападение России на страны НАТО может произойти не через годы, а даже через несколько месяцев. И есть вопрос в том, действительно ли Альянс готов жестко отреагировать на такую угрозу.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что Россия действительно может готовиться к нападению на страны НАТО. Но это не обязательно будет полномасштабное вторжение.