Кушнер хочет возобновить формат Совет НАТО – Россия, – WP

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер стремится объединить переговоры о прекращении войны в Украине с обсуждением будущей безопасности Европы. Однако европейские союзники Вашингтона настаивают на иной последовательности дипломатических шагов.

Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Что Кушнер предлагает Европе и России?

Американский представитель хочет, чтобы переговоры о прекращении огня в Украине проходили параллельно с обсуждением более широких договоренностей о послевоенной безопасности Европы.

По словам чиновника, знакомого с ходом переговоров, Кушнер ориентируется на модель Рады НАТО–Россия. Он надеется, что в случае прогресса на переговорах в Абу-Даби удастся перейти к более широкому многостороннему формату при непосредственном участии европейских государств.

Как пишет Игнатиус, по имеющейся информации, Владимир Путин с энтузиазмом воспринял идею общеевропейского плана безопасности во время встречи со Стивом Виткоффом 21 октября в Санкт-Петербурге. Кушнер присоединился к беседе по видеосвязи.

Кроме того, после встречи с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Белом доме Дональд Трамп заявил о приближении масштабного соглашения, которое коснется не только Украины, но и всей Европы.

Почему европейские союзники США не поддерживают такую поспешность?

Европейские чиновники подтвердили готовность к диалогу с Россией, однако подчеркнули, что договоренности о новой архитектуре безопасности возможны только после прекращения огня в Украине.

Один из представителей страны, являющейся близким союзником США, отметил, что оба переговорных процесса могут проходить параллельно. Однако мирное соглашение по Украине должно предшествовать договоренностям о европейской безопасности.

Другой высокопоставленный чиновник признал, что предложение Кушнера сопряжено с рисками для Европы, но участие в переговорах позволит европейским странам влиять на их ход.

По его словам, среди ведущих европейских государств существует широкое согласие: сначала перемирие в Украине, а уже потом переговоры с Москвой о будущей системе безопасности.

Как на предложение реагирует Украина?

Президент Владимир Зеленский 7 ноября предостерег администрацию Трампа от поспешных договоренностей с Россией по вопросам европейской безопасности.

По словам украинского лидера, такой план может быть опасен, поскольку Москва пока не демонстрирует готовности завершить войну.

Сам Игнатиус также считает заявления Трампа о близости масштабного соглашения преждевременными, учитывая позицию европейских чиновников.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предупредил об опасности нового соглашения Трампа по вопросам безопасности Европы. Президент подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности завершить войну, а попытки договориться о новой архитектуре европейской безопасности без решения этого вопроса могут представлять угрозу для всего континента.