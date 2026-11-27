Американистка Александра Филипенко в эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала объяснила скрытые мотивы заявлений Джареда Кушнера о завершении войны в Украине. Команда Трампа предлагает закрепить статус-кво на фронте по правилам гольфа, чтобы как можно быстрее снять санкции и позволить связанным с ними миллиардерам выкупить активы российской компании "Лукойл".

Администрация Дональда Трампа пытается продвигать собственную логику завершения войны в Украине, в которой ключевую роль играет не восстановление справедливости, а признание реального положения дел. За дипломатическими формулировками о гарантиях безопасности, глобальной архитектуре и скором прекращении огня могут скрываться территориальные уступки Украины, бизнес-интересы окружения американского президента и желание избежать политических проблем в США.

Новый Конгресс, который начнет работу 3 января, может изменить баланс сил в Вашингтоне и создать дополнительные препятствия для кулуарных договоренностей. Почему аргументы Джареда Кушнера относительно переговоров вызывают беспокойство, какие финансовые интересы могут быть связаны с замораживанием войны и способен ли Конгресс повлиять на политику Трампа в отношении Украины – разбирала для 24 Канала американистка Александра Филипенко.

Циничная максима переговоров: играть оттуда, где лежит мяч

В своем недавнем большом интервью Джаред Кушнер фактически сформулировал основную максиму администрации Дональда Трампа в отношении переговоров по Украине. Он использовал известное правило из гольфа: "we have to play the ball where it lies" (мы должны играть мячом оттуда, где он лежит).

По этой логике, какие бы решения ни принимали предшественники, новая администрация должна принять текущее положение дел и действовать дальше. Для Украины это означает предложение закрепить статус-кво и смириться с российской оккупацией территорий.

С точки зрения международного права такой подход абсолютно неприемлем. В реальном гольфе, если соперник самовольно переместил мяч или взял его силой, ему грозит штраф или удаление. Вместо этого Украине предлагают продолжить игру так, будто ничего не произошло, легализуя пребывание российских войск на захваченных землях.

Более того, попытки оправдать такой подход историческими параллелями с Вестфальским миром 1648 года выглядят манипулятивными, ведь невозможно сравнивать тотальную войну современности с битвами XVII века.

К слову, США пытаются привлечь европейских партнеров к обсуждению будущей архитектуры безопасности, однако конкретные механизмы защиты Украины до сих пор остаются неопределенными. Москва при этом требует территориальных уступок, в частности передачи оставшейся подконтрольной Украине части Донбасса.

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Теневые бизнес-интересы и активы "Лукойла"

За спешкой команды Трампа и желанием Кушнера добиться прекращения огня еще до Нового года могут стоять вполне конкретные финансовые интересы. Кушнер утверждает, что не ведет бизнес ни в России, ни в Украине, однако его компания Affinity Partners тесно связана с инвесторами с Ближнего Востока и американскими миллиардерами.

Одним из ключевых игроков здесь является Тодд Боэли – человек, который в 2022 году выкупил проблемный актив Романа Абрамовича, футбольный клуб "Челси". Сейчас Боэли планирует приобрести зарубежные активы российской компании "Лукойл".

До введения санкций эти активы оценивались в 20 миллиардов долларов, а сейчас их планируют выкупить за 10 миллиардов. Как только война будет заморожена, а санкции сняты, стоимость этих активов может стремительно взлететь.

26 ноября стало известно, что американский миллиардер Тодд Боэли подписал соглашение с "Лукойлом" о приобретении его международных активов. Стоимость сделки оценивается в 10 миллиардов долларов, а завершение операции зависит от разрешения американских регуляторов. В консорциум также должна войти американская Международная корпорация по финансированию развития (DFC).

Именно поэтому Кушнеру, по мнению аналитика, важно остановить боевые действия до того, как новый Конгресс США начнет задавать неудобные вопросы о конфликте интересов и связях его компании с российскими деньгами.

Подобная ситуация наблюдается и с компанией Nvidia, акциями которой владеет Трамп, что также вызывает подозрения относительно возможного получения сверхприбылей.

Иллюзия большой архитектуры безопасности и игнорирование угроз

Чтобы замаскировать уступки Украины, представители Трампа пытаются сместить фокус на глобальные вопросы. Кушнер и Стив Виткофф заявляют, что разработали собственный вариант гарантий безопасности для Украины, который якобы максимально соответствует пятой статье НАТО, хотя и без фактического вступления в Альянс.

Они предлагают двигаться от большого к частному: сначала договориться о широкой архитектуре европейской безопасности, а уже в ее рамках решать вопрос о прекращении огня. Однако за этими красивыми метафорами скрывается нежелание обсуждать конкретику – статус Херсонской и Запорожской областей, которые Россия незаконно включила в свою конституцию.

Команда Трампа сознательно избегает упоминаний об этих территориях. В то же время администрация закрывает глаза на реальные угрозы национальной безопасности США, такие как передача Россией разведданных Ирану или проблемы с работой систем Starshield от SpaceX.

Вместо жесткой реакции на формирование оси "Москва – Тегеран – Пекин" Трамп продолжает игнорировать стратегическое сотрудничество агрессоров.

Напомним, 9 ноября Джаред Кушнер назвал четыре приоритета США перед переговорами в Абу-Даби: прекращение огня, гарантии безопасности, экономическое восстановление Украины и гуманитарные вопросы. В то же время Киев настаивает на гарантиях, которые по содержанию соответствовали бы статье 5 НАТО.

Фактор нового Конгресса США

Несмотря на планы окружения Трампа, значительную роль в дальнейшем развитии событий будет играть новый состав Конгресса США, который начнет работу 3 января. Главным положительным изменением для Украины, по оценке Филипенко, может стать смена руководства Палаты представителей.

Майк Джонсон, который долгое время блокировал вынесение на голосование жизненно важного законопроекта о помощи Украине, утратит свое влияние на формирование повестки дня. Новым спикером должен стать представитель Демократической партии Хаким Джеффрис, если партия получит необходимое большинство и поддержку для его избрания.

Хотя приоритетом для конгрессменов останется внутренняя политика США, поддержка Украины все еще может оставаться политически выгодной темой. Украинский кокус в Конгрессе потенциально сможет восстановить свое влияние, ведь помощь Киеву опирается на поддержку части американских избирателей и представителей обеих партий.

Именно Конгресс может стать органом, который инициирует расследование в отношении бизнес-интересов Кушнера, активов "Лукойла" и проблем со Starshield, не позволив администрации Трампа заключить кулуарную сделку с Путиным за счет украинских территорий.