Как Кузьминых договаривался о взятке: в НАБУ опубликовали оперативное видео

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало оперативное видео в рамках расследования нардепа Сергея Кузьминых. Раньше "слугу народа" поймали на взятке.

В Бюро отметили, что прибегли к такому шагу с учетом общественного резонанса дела Кузьминых. Поэтому там распространили в свободном доступе оперативное видео.

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Оперативное видео, как Кузьминых договаривался о взятке

"Слугу народа" Кузьминых 28 января 2022 года разоблачили после получения 558 тысяч гривен взятки.

Следствие считает, что эти деньги народный депутат получил за злоупотребление своими законными полномочиями. Однако из-за "депутатского иммунитета" народного избранника задержать не смогли.

В НАБУ подчеркнули, что Кузьминых до сих пор игнорирует повестки о вызове органов следствия, несмотря на тот факт, что с 31 января получил статус подозреваемого.

Как Кузьминых договаривался о взятке: смотрите видео

Кузьминых просит исключить его из фракции: что известно

Кузьминых просит исключить его с возможностью возвратиться, если его вину не докажут. Соответствующее письмо нардеп направил главе партии Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии.

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