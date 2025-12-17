Следователь Нацполиции приобрела квартиру за 100 тысяч долларов: данные не совпадают с декларацией

Старшая следователь Нацполиции Одесской области в 2020 году приобрела элитную недвижимость в Киеве на сумму около 100 тысяч долларов. Однако поступления таких средств в своей декларации за тот год она не указала.

Когда и за сколько Дрозд купила квартиру в элитном ЖК?

Согласно данным расследования, следователь Нацполиции Людмила Дрозд в 2020 году официально приобрела квартиру площадью 107,9 квадратных метров и два паркоместа в киевском жилом комплексе бизнес-класса "Соломенский" стоимостью около 100 тысяч долларов США. В то же время в декларации Дрозд за тот год отсутствуют доходы, которые бы позволили осуществить такую покупку.

Имущественные права на квартиру полицейская приобрела еще в 2020 году, заплатив около 2 миллионов гривен или более 75 тысяч долларов, хотя рыночная стоимость такого жилья тогда была как минимум вдвое выше. Еще более 600 тысяч гривен или 24 тысячи долларов она заплатила за два паркоместа.

Уже 1 сентября 2020 года Дрозд получила справку о полной оплате всей суммы – более 2,6 миллиона гривен.

Журналисты выяснили, что в декларации за 2020 год эти средства не отражены. Они появились там только в 2021 году, когда следователь зарегистрировала право собственности на недвижимость. Интересно, что именно тогда ее отец подарил ей 3 миллиона гривен, что формально "закрыло" финансовую дыру в сведениях.

Известно, что квартира в Киеве оформлена на мать Людмилы Дрозд – Елену Лысенко, которой следователь подарила и жилье, и паркоместа в 2024 году. Однако полицейская со своим мужем Виталием Дроздом, заместителем руководителя Первого следственного отдела ГБР в Киеве продолжают пользоваться этой недвижимостью.

Чем занимаются родители Людмилы Дрозд?

Журналисты выяснили, что мать полицейской работает директором детского сада в Кропивницком. Также Лысенко владеет компанией "Джерело трейд", которая занимается торговлей зерном, табаком, кормами для животных, топливом, металлами, древесиной и тому подобное. А самый большой чистый доход был зафиксирован в 2018 году – 100 000 гривен. Другая компания – "Галеонстрой", которая производит шины - имеет аннулированное свидетельство НДС из-за миллионных налоговых долгов. Она принадлежит Елене Лысенко наполовину. Руководит предприятием ее муж и отец Людмилы Дрозд – Игорь Лысенко.

Кроме того, выяснилось, что компания родителей Дрозд закупала у других фирм товары, которых фактически не существовало. Фирма же декларировала отрицательные или минимальные чистые прибыли, за исключением 2017 года, когда заработала "чистыми" 500 тысяч гривен.

Несмотря на скромные финансовые показатели бизнеса семьи Дрозд и значительные налоговые долги отец следователя в 2021 – 2022 годах подарил дочери 6 миллионов гривен, а в 2024 году приобрел себе автомобиль Volkswagen Touareg 2023 года выпуска. Комментировать происхождение средств он отказался.

Мать Людмилы Дрозд в 2024 году приобрела Audi A4 2022 года выпуска, однако автомобилем пока пользуется ее дочь. Общая стоимость этих двух авто – более 100 000 долларов.

