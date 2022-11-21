Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что за последнее время в Запорожском направлении особых изменений не произошло. Фронт не движется. Продолжается контрбатарейная борьба, артиллерийские обстрелы.
Россияне активизировались в районе Гуляйполя: что задумали оккупанты
Враг проводит активную ротацию
По словам корреспондента, у россиян были всплески активности – они пытались проводить атакующие действия в сторону Гуляйполя и Орехова. Но ВСУ приостановили эти их попытки.
Он рассказал, что на территории Запорожской области идут активные ротации противника. Подразделения снимаются, куда-то уезжают, другие приезжают. Появилась группа ЧВК "Вагнер" на Запорожском направлении.
"Количество российских военных увеличивается, большая их часть – это так называемые "чмобики", которых там 30 – 40 процентов. Бойцы низкой боевой способности, не обстрелянные, не готовые воевать", – отмечает корреспондент.
Местных "уплотняют" "чмобиками"
Он отметил, что в селе Мирном под Мелитополем "чмобиков" расселяют по квартирам мирных жителей.
Там есть многоэтажки с трехкомнатными квартирами, и сейчас проживающих в них людей начали "уплотнять" "чмобиками". Говорят, есть три комнаты, так пусть в третьей поживут наши бойцы,
– рассказал корреспондент.
По его словам, доходит до того, что местных жителей выгоняют в частные дома в села и заселяют в их квартиры "чмобиков".
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Что происходит на Запорожском направлении: последние новости
- Россияне активно перемещают войска, выведенные с правобережья Херсонщины. Их стягивают по направлению к Запорожской области, а также в Донецкую и Луганскую. Часть войск из Запорожской области также была отправлена на Восток, а на их место приходят другие.
- В селе Мироновка Мелитопольского района кто-то поджег триколор, висевший на местном доме культуры. Начался пожар и никто из местных жителей не пытался его погасить. Потому русская тряпка спокойно догорела вместе с домом.
- Оккупанты наращивают оборонительные рубежи в районе Михайловки в Запорожской области. Для производства защитных конструкций они планируют использовать мощности предприятий в Пришибе Запорожской области.
- Российские захватчики ударили по жилым домам в городе Вольнянск, что в Запорожской области. Погибли по меньшей мере 10 человек , также пострадало жилье нескольких семей.