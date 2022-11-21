Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що за останній час на Запорізькому напрямку особливих змін не відбулось. Фронт нікуди не рушив. Триває контрбатарейна боротьба, артилерійські обстріли.

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Ворог проводить активну ротацію

За словами кореспондента, у росіян були сплески активності – вони намагалися проводити атакувальні дії у бік Гуляйполя та Оріхова. Але ЗСУ зупинили ці їх спроби.

Він розповів, що на території Запорізької области йдуть активні ротації ворога. Підрозділи знімаються, кудись їдуть, інші приїжджають. З'явилась група ПВК "Вагнер" на Запорізькому напрямку.

"Кількість російських військових збільшується, велика їх частина – це так звані "чмобікі", яких там 30 – 40 відсотків. Бійці дуже невеликої бойової здатності, не обстріляні, не готові воювати", – наголошує кореспондент.

Місцевих "уплотняють" "чмобиками"

Він зазначив, що в селі Мирному під Мелітополем "чмобіків" розселяють по квартирах мирних жителів.

Там є багатоповерхівки з трикімнатними квартирами, і зараз людей, які мешкають в них, почали "уплотняти" "чмобіками". Кажуть, маєте три кімнати, то нехай в третій поживуть наші бійці,

– розповів кореспондент.

За його словами, доходить до того, що місцевих жителів виганяють у приватні будинки в селі та заселяють у їх квартири "чмобиків".

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